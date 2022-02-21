"Не играйте жизнями людей": Бербок обратилась к Путину по Донбассу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала инициативу проведения встречи на высшем уровне между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.
"Мы можем решить этот кризис только за столом переговоров", — сказала Бербок на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. По ее словам, речь идет об общей безопасности, пишет Zeit Online.
В то же время Бербок дала понять, что в переговорах с Россией есть красные линии.
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"Основа нашего сосуществования, международное право, наши европейские договоры не подлежат обсуждению", — сказала она.
Бербок назвала ситуацию на востоке Украины "действительно тревожной". Она подчеркнула, что перемирие между правительственными войсками и пророссийскими сепаратистами постоянно нарушается.
Министр подчеркнула, что жизнь людей также подвергается высокому риску, так как в нескольких местах нарушена подача воды и электроэнергии, и ответственность за это несет российское правительство.
"Не играйте человеческими жизнями", — обратилась она к Путину, призывая к началу серьезных переговоров.
"Это в ваших руках. Мы за столом переговоров каждый час, каждую минуту. Мы ждем вас, чтобы вместе обеспечить мир и безопасность в Украине", — отметила Бербок.
Переговоры с Путиным
Напомним, уже есть сигналы из Вашингтона о встрече Байдена и Путина. Однако в Администрации президента РФ заявили, что конкретных планов пока нет. Оба президента могут в любое время принять решение о телефонном разговоре или встрече, если в этом возникнет необходимость, считают в Москве. Также на этой неделе возможна встреча министров иностранных дел обеих стран.
Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин, не будут ничего решать относительно Украины без ее участия, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Обострение ситуации на границах Украины
- В последнее время все громче звучат заявления о высоком риске вторжения РФ в Украину. Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что российские войска полностью готовы нанести удар по Украине. Поэтому в Минобороны США готовы разместить дополнительный воинский контингент на восточном фланге НАТО.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч человек.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину о том, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил об угрозе крупнейшей войны с 1945 года.
- После нападения на Украину Россия может применить силу для аннексии других бывших советских республик. Под ударом могут оказаться страны Балтии, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.