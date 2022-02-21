"Не грайтеся життям людей": Бербок звернулася до Путіна щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала ініціативу проведення зустрічі на найвищому рівні між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним.
"Ми можемо вирішити цю кризу лише за столом переговорів", – сказала Бербок на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. За її словами, йдеться про загальну безпеку, пише Zeit Online.
Водночас Бербок дала зрозуміти, що в переговорах з Росією є червоні лінії.
Далі по темі
"Основа нашого співіснування, міжнародне право, наші європейські договори не підлягають обговоренню", — сказала вона.
Бербок назвала ситуацію на сході України "справді тривожною". Вона наголосила, що перемир'я між урядовими військами та проросійськими сепаратистами постійно порушується.
Міністр підкреслила, що життя людей також наражається на високий ризик, оскільки в кількох місцях порушено подання води та електроенергії, і відповідальність за це несе російський уряд.
"Не грайтеся людським життям", – звернулася вона до Путіна, закликаючи розпочати серйозні переговори.
"Це у ваших руках. Ми за столом переговорів щогодини, щохвилини. Ми чекаємо вас, щоб разом забезпечити мир і безпеку в Україні", — зазначила Бербок.
Переговори з Путіним
Нагадаємо, вже є сигнали з Вашингтона про зустріч Байдена та Путіна. Проте в Адміністрації президента РФ заявили, що конкретних планів наразі немає. Обидва президенти можуть у будь-який час ухвалити рішення про телефонну розмову або зустріч, якщо в цьому виникне необхідність, вважають у Москві. Також цього тижня можлива зустріч міністрів закордонних справ обох країн.
Президенти США та Росії, Джо Байден та Володимир Путін, не будуть нічого вирішувати стосовно України без її участі, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
Загострення ситуації на кордонах України
- Останнім часом дедалі сильніше звучать заяви про високий ризик вторгнення РФ в Україну. Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому в Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.
- Президент США Джо Байден попередив Україну про те, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року.
- Після нападу на Україну Росія може застосувати силу для анексії інших колишніх радянських республік. Під ударом можуть опинитися країни Балтії, заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.