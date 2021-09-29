Пора на отдых: еще одна европейская страна признала украинские COVID-сертификаты

Северная Македония официально признала украинские свидетельства о вакцинации от COVID-19.
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.
COVID-19.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021
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Кулеба добавил, что МИД продолжает расширять список доступных для въезда стран и увеличивать свободу путешествий для граждан Украины.
Для граждан Украины виза не требуется при пребывании до 90 дней в течение шести месяцев.
Правила въезда в Северную Македонию для украинцев
С 1 сентября 2021 при въезде и выезде с территории Республики Северная Македония необходимым будет наличие одного из следующих документов:
- сертификат о проведенной вакцинации от вируса SARS-CoV-2, то есть получение менее двух доз вакцины против инфекционного заболевания СOVID-19;
- справка о перенесенном заболевании на СOVID-19 в течение последних 45 дней, начиная со дня выздоровления;
- негативный результат PCR-теста на SARS-CoV-2, полученного за 72 часа до въезда на территорию Республики;
- негативный результат экспресс-теста на антиген, полученного за 48 часов до въезда на территорию Республики.
Наличие указанных документов не требуется для лиц в возрасте до 18 лет.
Тропические леса Амазонии и Мачу-Пикчу
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Республики Перу об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.
Соглашение вступает в силу на З0-й день с даты получения дипломатическими каналами последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.
Теперь украинцам не понадобится оформление визы для пребывания в этой экзотической стране в течение 90 дней на протяжении 180 дней в году.
Аналогичные условия будут действовать и для перуанцев. Раньше им приходилось оформлять визу в украинских дипучреждениях или обращаться за оформлением электронной въездной визы.