Пора на відпочинок: ще одна європейська країна визнала українські COVID-сертифікати

Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
COVID-19.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 29, 2021
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Кулеба додав, що МЗС продовжує розширювати список доступних для в'їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України.
Громадянам України віза не потрібна для перебування до 90 днів протягом шести місяців.
Правила в'їзду в Північну Македонію для українців
З 1 вересня 2021 під час в'їзду та виїзду з території Республіки Північна Македонія необхідною буде наявність одного з наступних документів:
- сертифікат про проведену вакцинацію від вірусу SARS-CoV-2, тобто отримання щонайменше двох доз вакцини проти інфекційного захворювання СOVID-19;
- довідка про перенесене захворювання на СOVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання;
- негативний результат PCR-тесту на SARS-CoV-2, отриманого за 72 години до в’їзду на територію Республіки;
- негативний результат експрес-тесту на антиген, отриманого за 48 годин до в’їзду на територію Республіки.
Наявність зазначених документів не вимагається для осіб віком до 18 років.
Тропічні ліси Амазонії і Мачу-Пікчу
Раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України затвердив угоду з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування.
Угода набуває чинності на З0-й день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур.
Тепер українцям не потрібне оформлення візи для перебування у цій екзотичній країні 90 днів протягом 180 днів на рік.
Аналогічні умови запроваджуються і для перуанців. Раніше їм доводилося оформляти візу в українських дипустановах або звертатися за оформленням електронної в'їзної візи.