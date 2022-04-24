Ряд стран ЕС продали России оружие на 350 млн евро в обход санкций – СМИ

С начала вторжения в Украину 24 февраля ЕС ввел дополнительные ограничения на поставки товаров двойного назначения в Россию

ЕС продали РФ оружие на общую сумму 350 млн евро / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на санкции, которые Евросоюз ввел в 2014 году о запрете странам из союза экспортировать военные технические средства в Россию, не меньше десяти государств обошли эмбарго.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на данные ЕС.

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По информации издания, России продали оружие на общую сумму 350 млн евро. Сейчас оно, возможно, используется в войне с Украиной.

Больше всего экспортировали Германия и Франция. Утверждается, что после присоединения Крыма немецкие фирмы воспользовались лазейкой в ограничениях и продали Москве оборудование двойного назначения, включая снаряды и ракеты, на сумму в 121 миллион евро. Еще на 152 миллиона техники в Россию экспортировали из Франции.

Например, Франция разрешила экспортерам выполнять контракты, которые согласовали еще до 2014 года, а Германия отправляла технику после получения гарантий, что она будет применяться лишь в гражданской сфере. В экспорте также участвовали Италия, Великобритания, Австрия, Болгария и Чехия.

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С начала вторжения в Украину 24 февраля ЕС ввел дополнительные ограничения на поставки товаров двойного назначения в Россию. Однако лазейка, позволявшая обходить эмбарго, была закрыта лишь 8 апреля под давлением стран Балтии и Польши.

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