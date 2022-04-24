Низка країн ЄС продала Росії зброю на 350 млн євро в обхід санкцій – ЗМІ

З початку вторгнення в Україну 24 лютого ввів додаткові обмеження на постачання товарів подвійного призначення в Росію

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Незважаючи на санкції, які Євросоюз запровадив у 2014 році про заборону країнам із союзу експортувати військові технічні засоби до Росії, не менше десяти держав обійшли ембарго.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph із посиланням на дані ЄС.

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За інформацією видання, Росії продали зброю на загальну суму 350 млн. євро. Наразі воно, можливо, використовується у війні з Україною.

Найбільше експортували Німеччина та Франція. Стверджується, що після приєднання Криму німецькі фірми скористалися лазівкою в обмеженнях та продали Москві обладнання подвійного призначення, включаючи снаряди та ракети, на суму 121 мільйон євро. Ще на 152 мільйони техніки в Росію експортували із Франції.

Наприклад, Франція дозволила експортерам виконувати контракти, які узгодили ще до 2014 року, а Німеччина надсилала техніку після отримання гарантій, що вона застосовуватиметься лише у цивільній сфері. В експорті також брали участь Італія, Великобританія, Австрія, Болгарія та Чехія.

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З початку вторгнення в Україну 24 лютого ЄС запровадив додаткові обмеження на постачання товарів подвійного призначення до Росії. Проте лазівка, що дозволяла обходити ембарго, була закрита лише 8 квітня під тиском країн Балтії та Польщі.

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