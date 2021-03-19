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В Чехии продлевают карантин, но с некоторыми изменениями

19 марта, 04:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В стране хотят также продлить чрезвычайное положение до Пасхи

В Чехии правительство приняло решение продлить карантинные ограничения, но с некоторыми ослаблениями.

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Как заявил министр здравоохранения страны Ян Блатни, серьезные изменения страна не может себе позволить, передает "Украинская правда".

"Правительство согласилось ослабить некоторые меры. Это касается, в частности, смягчение ограничений на досуг", – сказал он.

Теперь людям будет разрешено заниматься спортом и гулять на улице на всей территории округа, если расстояние между людьми будет составлять более двух метров – спортом можно будет заниматься без маски.

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22 марта правительство обратится в парламент с просьбой продлить чрезвычайное положение до Пасхи включительно (до 4 апреля).

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К слову, в Польше из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, возникшей из-за COVID-19, с субботы, 20 марта, вводят национальный локдаун по всей стране.

Ранее мы также писали, что в Сербии вернули жесткий карантин, а в Португалии смягчают карантинные ограничения, введенные в январе для борьбы с пандемией коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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