Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
📣 Пресс-марафон Зеленского 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 👜 Черная пятница 2021
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

В ЕС завезли опасную мутацию COVID-19: в какой стране первый заболевший

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
26 ноября, 20:54
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны Евросоюза начинают отказываться от полетов в Южную Африку
Вакцинация не спасает от этой мутации коронавируса / Коллаж "Сегодня"
Вакцинация не спасает от этой мутации коронавируса / Коллаж "Сегодня"

Бельгия стала первой страной в Европе, где выявлен новый, южноафриканский, вариант коронавируса B.1.1.529, который намного опасней предыдущих мутаций COVID-19.

Об этом сообщил в Twitter известный вирусолог Марк ван Ранст, который возглавляет программу национальной системы здравоохранения Бельгии по борьбе с коронавирусом.

Реклама

Положительный тест сдал путешественник, который вернулся в Бельгию из Египта 11 ноября. Первые симптомы у него появились 22 ноября.

Авиасообщение

Предположительно, мутировавшим вирусом может заразиться полностью вакцинированные. В этой связи Евросоюз планирует временно прекратить авиасообщение со странами Южной Африки, где обнаружен очаг возникновения опасной мутации.

Вылеты в страны, расположенные на юге Африки, приостановили такие государства:

Реклама
  • Германия,
  • Нидерланды,
  • Австрия,
  • Италия,
  • Чехия.

Великобритания, Сингапур и Израиль ввели ограничения на поездки в некоторые страны Африки. Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября рассмотрит ситуацию из-за нового варианта коронавируса. Эксперты обсудят, насколько опасен этот вариант инфекции.

Новый коронавирус

Первый пациент, инфицированный B.1.1.529, был обнаружен в Ботсване, передает DW. Им оказался гражданин ЮАР. Наибольшее число людей, инфицированных новым вариантом, находятся в ЮАР – 77 человек. Еще четыре случая заболевания выявлено в Ботсване и один – в Гонконге.

"Этот вариант коронавируса нас очень удивил. Речь фактически идет об эволюционном скачке коронавируса. Он обладает целым набором мутаций, которых мы не ожидали", – заявил вирусолог Тулио де Оливейра.

Реклама

Ситуация в Европе

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Популярное в разделе "Мир"
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.03

Российский рубль (₽)

0.3616

Евро (€)

30.34

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять