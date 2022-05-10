Вступит ли Украина в ЕС: посол Венгрии сделал важное заявление

Европейский Союз активно занимается нашим вопросом

Посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддержит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", – сказал он.

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