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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Вступит ли Украина в ЕС: посол Венгрии сделал важное заявление

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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10 мая, 14:00
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Европейский Союз активно занимается нашим вопросом
Посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддержит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"
Посол Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддержит Украину. Фото: коллаж "Сегодня"

Венгрия не будет блокировать вступление Украины в Евросоюз.

Об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопросы членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", – сказал он.

Семимильными шагами в ЕС

  • В конце февраля Владимир Зеленский на фоне вторжения России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении нашей страны к "европейской семье" по специальной ускоренной процедуре.
  • 11 марта все лидеры стран – членов Евросоюза на заседании Совета ЕС сказали "да" намерениям нашей страны.
  • Италия, которая еще совсем недавно считалась союзником России во многих вопросах, теперь не против того, чтобы Украина присоединилась к Европейскому Союзу.
  • Однако министр по делам ЕС и конституционным вопросам Австрии Каролина Эдтштадлер на днях заявила, что вступление Украины в Европейский Союз не может быть достигнуто "в ближайшие пять-десять лет".
  • 5 мая Шарль Мишель заявил, что пока не готов назвать конкретную дату внесения в повестку дня рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Он намерен сделать это, когда наступит "лучший момент".

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Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

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ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

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