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Чи вступить Україна до ЄС: посол Угорщини зробив важливу заяву

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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10 травня, 14:00
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Європейський Союз активно займається нашим питанням
Посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина підтримає Україну. Фото: колаж "Сьогодні"
Посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина підтримає Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Угорщина не блокуватиме вступ України до Євросоюзу.

Про це заявив Надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", – сказав він.

Семимильними кроками в ЄС

  • Наприкінці лютого Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання нашої країни до "європейської сім'ї" за спеціальною прискореною процедурою.
  • 11 березня усі лідери країн – членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" намірам нашої країни.
  • Італія, яка ще зовсім недавно вважалася союзником Росії з багатьох питань, тепер не проти того, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу.
  • Проте міністр у справах ЄС та конституційних питаннях Австрії Кароліна Едтштадлер днями заявила, що вступ України до Європейського Союзу не може бути досягнуто "у найближчі п'ять-десять років".
  • 5 травня Шарль Мішель заявив, що наразі не готовий назвати конкретну дату внесення до порядку денного розгляду заявки України на членство в ЄС. Він має намір зробити це, коли настане "найліпший момент".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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