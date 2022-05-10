Чи вступить Україна до ЄС: посол Угорщини зробив важливу заяву

Європейський Союз активно займається нашим питанням

Посол Іштван Ійдярто заявив, що Угорщина підтримає Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Угорщина не блокуватиме вступ України до Євросоюзу.

Про це заявив Надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", – сказав він.

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