Навальный пройдет длительную реабилитацию в Германии из-за последствий отравления

Кира Ярмыш отметила, что процесс восстановления займет "даже не пару недель"

Алексей Навальный останется в Германии до конца реабилитационного курса, который может занять несколько недель. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в эфире "Навальный. Live".

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Ярмыш отметила, что процесс восстановления "займет еще много времени", и реабилитация – "вопрос не пары дней, наверное, даже не пары недель, очевидно".

Ранее сообщалось, что в России судебные приставы наложили арест на квартиру оппозиционера Алексея Навального, который проходит реабилитацию в Германии. Кроме ареста квартиры в Москве, были арестованы и банковские счета политика.

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Напомним, ранее Алексей Навальный заявил, что российские власти не планируют начинать расследование его отравления, и требует от следователей вернуть ему изъятые личные вещи.

Мы также писали, что правоохранительные органы Германии не могут пока начать расследование отравления российского оппозиционера Алексея Навального, который находился на лечении в берлинской клинике "Шарите".

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