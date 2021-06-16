Не было никакой враждебности. Путин о переговорах с Байденом

Путин в Женеве дал пресс-конференцию. Фото: REUTERS/ANI
Президент России Владимир Путин, комментируя встречу с американским президентом Джо Байденом, заявил, что "разговор был весьма конструктивен". РФ и США договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы – в Москву и Вашингтон.
Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам саммита.
"Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча происходила в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению", - сказал он.
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Он также сказал, что послы двух стран "возвращаются к месту своей службы".
"Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера", - сказал Владимир Путин.
Ране сообщалось, что журналисты из США и России чуть не подрались на встрече Байдена с Путиным.
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