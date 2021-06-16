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Не було ніякої ворожості. Путін про переговори з Байденом

16 червня 2021 19:19

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент Росії заявив, що на зустрічі з американським президентом була конструктивна розмова, ворожості не було

Президент Росії Володимир Путін, коментуючи зустріч з американським президентом Джо Байденом, заявив, що "розмова була досить конструктивною". РФ і США домовилися про повернення послів двох країн на місця своєї роботи – в Москву і Вашингтон.

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Про це він сказав під час пресконференції за підсумками саміту.

"Я вважаю, що не було ніякої ворожості. Навпаки, наша зустріч відбувалася в принциповому ключі, за багатьма позиціями наші оцінки розходяться, але по обидва боки було продемонстровано бажання зрозуміти один одного і шукати шляхи до зближення", – сказав він.

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Він також сказав, що посли двох країн "повертаються до місця своєї служби".

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"Коли конкретно – завтра, післязавтра – це питання суто технічного характеру", – сказав Володимир Путін.

Раніше повідомлялося, що журналісти з США і Росії ледь не побилися на зустрічі Байдена з Путіним.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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