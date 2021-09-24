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Орел в огне и паника на борту. В самолет с россиянами врезались птицы (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 сентября, 17:34
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Командир судна принял решение о возвращении на место стоянки
Инцидент произошел при выполнении рейса ZF 556. Фото: коллаж "Сегодня"
Инцидент произошел при выполнении рейса ZF 556. Фото: коллаж "Сегодня"

Самолет российской авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из Варадеро в Москву, столкнулся с птицами. Предположительно, орлами.

Об этом сообщает РИА Новости.

Что известно

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Самолет набирал разбег на взлетно-посадочной полосе, когда столкнулся со стаей птиц. Командир судна принял решение о возвращении на место стоянки.

Представитель авиакомпании отметила, что пассажиры рейса ZF556 Варадеро – Москва будут доставлены в Россию резервным бортом. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице.

Как пишет Mash, орел попал в двигатель и загорелся, а пассажиры неслабо перепугались. "Боинг" начал резко тормозить, отчего колесо на левой стойке лопнуло. Все отделались легким испугом.

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