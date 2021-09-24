Орел в огне и паника на борту. В самолет с россиянами врезались птицы (видео)

Самолет российской авиакомпании Azur Air, который должен был вылететь из Варадеро в Москву, столкнулся с птицами. Предположительно, орлами.
Об этом сообщает РИА Новости.
Что известно
Самолет набирал разбег на взлетно-посадочной полосе, когда столкнулся со стаей птиц. Командир судна принял решение о возвращении на место стоянки.
Представитель авиакомпании отметила, что пассажиры рейса ZF556 Варадеро – Москва будут доставлены в Россию резервным бортом. На время ожидания пассажиров разместили в гостинице.
Как пишет Mash, орел попал в двигатель и загорелся, а пассажиры неслабо перепугались. "Боинг" начал резко тормозить, отчего колесо на левой стойке лопнуло. Все отделались легким испугом.
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К сожалению, авиакатастрофы не редкость в последнее время. Последние случаи:
- В прошлом месяце в России на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника разбился вертолет с 14 туристами и тремя членами экипажа. По неподтвержденным данным, погибло 10 человек, но официально сообщают о девяти спасенных.
- В начале июля в Польше упал в озеро вертолет с украинцами на борту. Авария произошла в Варминско-Мазурском воеводстве, тогда пострадали три человека.
- Несколько недель назад в Николаевской области упал вертолет Ми-2, вследствие чего погибли двое человек.
- В конце июня в России в Ленинградской области упал иполностью сгорел транспортно-боевой вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет. Все находившиеся на борту погибли.