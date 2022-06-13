Подковерная грызня в Кремле. Как Кириенко, Кадыров и Патрушевы ждут смерти Путина, чтобы занять его трон

Чиновники, военные и представители спецслужб уже "делят шкуру неубитого медведя"

В связи с информацией о плохом здоровье Путина, в Кремле началась борьба за президентское кресло. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый заместитель главы Администрации президента России Сергей Кириенко похоже всерьез нацелился стать преемником Владимира Путина. Об этом заявил журналист Александр Невзоров. Сайт "Сегодня" выяснил, есть ли шансы у Кириенко стать "наследником российского престола" и кто еще участвует в подковерной борьбе за кресло президента РФ.

Президентские интонации

12 июня на сайте кремлевского издания "Известия" была опубликована программная статья Сергея Кириенко, посвященная Дню России. В статье первый замглавы Администрации президента настолько разоткровенничался, что раскрыл настоящую причину вторжения России в Украину, да так, что редакторам издания пришлось удалять материал после публикации. Однако она все еще доступна в кеше Google.

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В частности, Кириенко, который курирует захваченные области Украины, рассказал о присоединении к России новых территорий и анонсировал проведение так называемого референдума на них, а также заявил, что "вся Россия будет восстанавливать Донбасс, разрушенный фашистами".

Александр Невзоров отметил, что статья Кириенко ему напомнила заявления Путина.

"Его обращение выдержано в абсолютно президентских интонациях. Такая риторика была бы уместна только рядом с физиономией Путина в черной рамочке. Кажется, Кириенко выигрывает подковерную битву за престол", – написал Невзоров в своем Telegram-канале.

Обращение Кириенко напоминает заявления Путина / Фото: Wikipedia

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Активность Кириенко и выбранную им риторику заметил и медиаэксперт Дмитрий Золотухин.

"Текст публикации в "Известиях" очень точно отражает амбиции Кириенко получить пост президента России после ухода Путина. Кириенко полностью поддерживает нарратив Путина об императоре Петре I, который, якобы, был собирателем земель русских. По всей видимости, Кириенко сравнивает себя в своем обращении с Екатериной II-й, наследницей российского престола, которой приписывают уничтожение казацкой вольницы, присоединение и административное управление югом Украины. Таким образом, Кириенко предлагает себя на роль преемника Путина, как Екатерина II-я была, условно, преемницей традиций Петра I-го", – отметил Золотухин в комментарии изданию Тelegraf.

Дмитрий Золотухин: "Кириенко предлагает себя на роль преемника Путина, как Екатерина II-я была преемницей Петра I-го". Фото: скриншот видео

"Путин и Кириенко – это понятный альянс"

То, что заявление Кириенко похоже на заявление Путина свидетельствует не только о подражании подчиненного своему шефу, но вероятно о полной идентичности в политических взглядах. А значит, слухи о том, что Кириенко может стать приемником Путина на посту президента РФ вполне обоснованы.

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Кириенко находится на должности замглавы Администрации президента РФ почти 6 лет. О том, что он является наиболее вероятным кандидатом на российский трон заявлял еще год назад бывший руководитель нефтяной компании "ЮКОС", российский предприниматель и общественный деятель, проживающий сейчас в Израиле, Леонид Невзлин.

"Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове, но и у самого Путина. Я не вижу с их точки зрения ни одного минуса. И какие бы у Кириенко амбиции ни были, он Путина предавать не будет и будет соблюдать правила игры. Был Медведев. Сейчас таким человеком я вижу Кириенко", – писал Невзлин на своей странице в Facebook.

По словам Невзлина, Кириенко является доверенным лицом Путина.

"Путин и Кириенко – это понятный альянс. Они старые друзья. Еще будучи премьером (был премьер-министром РФ с 23 марта по 24 апреля 1998 года) Кириенко ездил к Ельцину подписывать указ о назначении Путина начальником ФСБ. Он же представлял Путина в новой должности на коллегии ФСБ. У них очень хорошие отношения. Они похожи в чем-то и понимают друг друга с полуслова", – отметил Невзлин.

Путин и Кириенко – старые друзья. Фото: 73online.ru

Медведев, Кадыров и Патрушевы

Отметим, что в мировых СМИ все чаще появляется информация о смертельных заболеваниях Путина, таких как рак, болезнь Паркинсона, шизофрения и прочие опасные недуги. В связи с этим, увеличились и слухи о возможных преемниках путинского трона. Судя по том, как часто в СМИ пишут, что вероятным "наследником" может стать Кириенко, он явно вырывается в лидеры претендентов на пост главы государства.

Но кроме него есть и другие. Фамилии называются разные, в том числе экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который начал вести активную публичную деятельность, часто шокируя безумными заявлениями в стиле покойного Жириновского, угрожая всему миру ядерными ракетами и называя недоброжелателей ублюдками.

Говорят, что и "верный пехотинец Путина", как себя называет глава Чечени Рамзан Кадыров, спит и видит себя в президентском кресле. Также предполагают, что заменить "кровавого диктатора" может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Об этом, в частности, написал таблоид The Sun. Также издание Generall SVR сообщало, что Патрушев имеет больше всех влияние на Путина, кроме того, он его пугает заговорами и покушениями на жизнь.

По данным СМИ, у Патрушева состоялся разговор с Путиным, во время которого президент РФ дал понять секретарю Совбеза РФ, что считает его чуть не единственным по-настоящему доверенным лицом и другом в системе власти.

"Президент РФ пообещал, что в случае резкого ухудшения своего здоровья, управление страной перейдет именно Патрушеву", – сообщили журналисты.

Украинский журналист Алексей Бурлаков считает, что приемником Путина действительно может стать Патрушев, только не Николай, а его сын Дмитрий. Об этом он рассказал телеведущему Василию Пехньо в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

Преемником Путина может стать Николай Патрушев или его сын Дмитрий

По мнению Бурлакова, с ростом украинских побед растет недовольство с низов российского общества, что может приблизить время покушения на диктатора.

"Офицеры высшего и среднего звена могут задумать и покушаться на Путина. Но пока им это не выгодно, пока они не понимают, что им делать. Путин чувствует себя плохо, по непроверенным данным, его ждет хирургическое вмешательство. Между тем он якобы готовит себе преемника. Патрушев ведет двойную игру: он обсуждает этот вопрос с Путиным и собирает людей, предлагающих кандидатуры за спиной вождя", – сказал Бурлаков.

По его данным, Патрушев предлагает своего сына в качестве преемника Путина.

"Дмитрий Патрушев является министром сельского хозяйства и недавно проявлял оппозицию к Путину, высказавшись против войны. Он даже заявлял о намерении уволиться, но не получилось. Другую кандидатуру представляет Владимир Мединский, являющийся советником действующего президента и главой делегации на переговорах с Украиной", – сказал Бурлаков.

Алексей Бурлаков: "Патрушев ведет двойную игру". Фото: Facebook

Политолог Валерий Соловей считает, что в РФ рассматривают четырех кандидатов, которые смогут заменить Владимира Путина на посту президента:

Сергей Кириенко , первый заместитель главы Администрации президента РФ;

, первый заместитель главы Администрации президента РФ; Сергей Собянин , мэр Москвы и, бесспорно, один из самых популярных в России людей, помимо Путина;

, мэр Москвы и, бесспорно, один из самых популярных в России людей, помимо Путина; Дмитрий Медведев , который уже успел побывать президентом России и по-прежнему находится с Путиным накоротке;

, который уже успел побывать президентом России и по-прежнему находится с Путиным накоротке; Николай Патрушев, директор ФСБ, назначенный "дублером" Путина, в том числе на случай болезни.

Кириенко усилился ситуативно

Политолог Игорь Петренко также отмечает, что между российскими чиновниками происходят соревнования за должность главы государства.

"Кириенко действительно вырвался в лидеры этой президентской гонки. Но усилился он ситуативно, Кириенко сегодня часто появляется в публичном пространстве и ведет деятельность по нескольким направления, в том числе и украинскому. Его преимущество пока лишь только в том, что он еще не обос*ался, как Сурков, Козак и другие чиновники, которые не смогли выполнить задачи Путина. Но его это ждет. Сейчас он пускает всем пыль в глаза, заявляя о референдуме в Херсонской и Запорожской области, но уже всем понятно, что удержать их россияне не смогут и ВСУ скоро отобьют эти регионы. Следовательно, Путин будет недоволен Кириенко и вопрос о преемничестве будет закрыт", – говорит "Сегодня" Петренко.

Технократы "сбивают" Шойгу

Однако, если бы Путин хотел передать кому-то власть, то, по мнению политолога, этим человеком мог бы быть друг президента, министр обороны Сергей Шойгу.

"Они много лет дружат и именно Шойгу вызывает у Путина максимальное доверие. Да и российское общество уважает военных больше, чем чиновников и ФСБшников", – говорит Петренко.

По его словам, именно поэтому, технократы и представители спецслужб, которые метят в кресло президента, начали активно "сбивать" Шойгу, акцентируя внимание на неудачах российской армии в войне с Украиной.

В то же время эксперт уверен, что Путин вообще не готовит себе преемника, так как не планирует лишиться власти.

"Он уже отождествляет себя с Петром I. Путин явно не собирается покидать трон", – отмечает Петренко.

Игорь Петренко: "Путин отождествляет себя с Петром I. Он не собирается покидать трон". Фото: Facebook

Таким образом власть в России может смениться только после смерти Путина, в ожидании которой российские чиновники уже активно ведут подковерные игры и "делят шкуру неубитого медведя". И пока внимание российских элит направлено на войну в Украине, в Кремле уже началась борьба за кресло президента.

"Чем больше кремлевские чиновники будут грызть друг друга и желать смерти своему президенту, тем лучше будет для Украины", – подытожил Петренко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что журналист-расследователь Belingcat Христо Грозев в интервью Дмитрию Гордону заявил, что в близком окружении президента России Владимира Путина желают его смерти.

Также мы информировали, что бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав заявил, что Путин скоро уйдет с поста, а его сменит секретарь Совбеза Николай Патрушев. Возможно, главу страны-агрессора хотят отправить в санаторий.