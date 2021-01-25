Путин наконец-то дал ответ о дворце под Геленджиком

Президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал сообщение "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального о том, что для него строится огромный дворец на Черноморском побережье под Геленджиком.

Реклама

Хозяин Кремля из резиденции Завидово в Тверской области провел видеоконференцию с российскими студентами, во время которой заявил, что ничего из приписываемых ему российской оппозицией богатств не принадлежит.

"Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", – заявил Путин.

Читайте также: У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

В тренде В Германии извинились за карту с "российским" Крымом и исправили ошибку

Как сообщали ранее, дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком – едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Реклама

Напомним, на днях переставшая быть секретной и поразившая масштабами и роскошью резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама