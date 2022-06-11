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Путинская челядь начала игнорировать хозяина. Конец близок?

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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11 июня, 17:25
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В РФ есть признаки начала транзита власти от персоналистской автократии к режиму коллективного руководства
Патрушев и Бортников могут подвинуть Путина / Коллаж "Сегодня"
Патрушев и Бортников могут подвинуть Путина / Коллаж "Сегодня"

Из России поступают новые сигналы, свидетельствующие о том, что тамошней элите совершенно не нужна война в Украине, которую международный преступник Владимир Путин развязал, возомнив из себя великого аватара Петра I. Не ради конфискации своего дорого имущества в комфортных западных странах они "работали" не покладая рук в некомфортной России, где теперь благодаря санкциям будет труднее заработать. Поэтому недовольство политикой Кремля растет и в конечном итоге может принести свой результат по смене правления.

Сайт "Сегодня" разбирался с происходящим в Москве.

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Что происходит

Российский политтехнолог и экс-спичрайтер Путина Аббас Галлямов в авторской колонке "Путин утратил статус непогрешимого. Почему высшие чиновники и политики России публично конфликтуют без оглядки на хозяина Кремля" напомнил про три конфликта внутри российской элиты, которые в последнее время прорвались на публику.

Это перепалка между:

  • первым зампредседателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, секретарем генсовета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком со спикером Госдумы Вячеславом Володиным;
  • главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым;
  • пропагандистом Владимиром Соловьевым и официально назначенным Путиным переговорщиком с Украиной Владимиром Мединским.

Фронт или Госдума

Турчак разошелся с Володиным во мнениях, должны ли депутаты Госдумы вместо заседаний парламента продвигать русский мир на Донбассе. Спикер парламента требовал прекратить заниматься не свойственными депутатам задачами.

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"Подобные заявления делают чиновники, полностью оторвавшиеся от реальности. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, кто непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах", – ответил Турчак спикеру в Телеграм-канале.

Палач Путина против языка Путина

Кадыров же разошелся во мнениях с Песковым относительно граждан России, которые вместо "священной войны с Украиной" уехали за границу. По мнению пресс-секретаря Путина, таких россиян не стоит сразу вычеркивать из граждан России, они могут и ошибаться.

"Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации (так Кремль маскирует войну против Украины – Ред.) занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа. Шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая, надо с этим что-то делать", – сказал тогда Кадыров.

Песков не стал нарываться и поспешил признаться хозяину Чечни в дружбе.

"Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга по-дружески", — цитировали пресс-секретаря Путина российские СМИ.

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Пропагандист против переговорщика

Соловьев же почему-то решил, что он лучше знает, нужно идти на уступки Украине (в условиях проигранных битв за Киев, Чернигов, Харьков и Одессу) или нет.

В рамках своей общероссийской пропагандистской программы "Соловьев Live" ее автор назвал "безумными" заявления главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского о том, что РФ сделала два шага навстречу Украине.

"Не надо вводить в заблуждение и пытаться деморализовать столь безумными сообщениями российский народ и военнослужащих РФ. Поставленная задача, которая ставится Верховным главнокомандующим, должна быть решена в полном объеме", – призвал "великий военный стратег" Соловьев к взятию Киева.

Вывод

Неделей ранее директор фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов писал, что российская элита пребывает в шоке от провала своей войны, которая по всем их прогнозам, да и западным тоже, должна была закончится быстрой победой России.

"НЕЭЙФОРИЯ ЭЛИТ. Они так и не вышли из шока. Точнее, разделились на активистов, алармистов и молчунов, — написал в своем Телеграм-канале Виноградов. — Активизм счастья не приносит, как было на прошлой неделе видно по нескольким ярким полемикам активистов. Алармисты тоже затихли в сравнении с мартом-апрелем. Молчунам тяжелее всех. Им откровенно поговорить о двух главных страхах — страхе победы и страхе поражения — особо не с кем".

По мнению Аббаса Галлямова, начавшиеся публичные конфликты, на которые раньше не позволяли себе идти представители российской элиты, являются очевидным свидетельством того, что роль Путина как верховного модератора в отношениях элит слабеет.

"Допустив колоссальную ошибку и ввязавшись в войну, которую он не может выиграть, Путин утратил статус непогрешимого. Нельзя сказать, что его слова теперь совсем ничего не значат, но они явно весят гораздо меньше, чем раньше. В приватных разговорах об этом теперь не говорит только ленивый. Если раньше повсеместной присказкой было: "Как Путин решит", то теперь в ответ на его упоминание собеседники нередко слышат: "Да при чем тут Путин? Самим разбираться надо", – пишет в своей колонке Галлямов.

Коллективное руководство

По мнению Галлямова, в России наметился транзит власти от персоналистской автократии к режиму коллективного руководства страной тех, чьи структуры еще дееспособны. Это могут быть:

К слову, по данным российского Телеграм-канала "Генерал СВР", Патрушев уже оградил Путина от всех контактов, от которых посчитал нужным и на себе замкнул цепь передачи решений главнокомандующего исполнителям. Об этом сайт "Сегодня" писал в статье "Путин слег, кто сейчас руководит Россией".

Ранее бывший глава британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав заявлял, что Путин скоро уйдет с поста, а его сменит секретарь Совбеза Николай Патрушев.

"Сделав окончательную ставку на силовой ресурс, Путин стремительно превращается в заложника своих преторианцев. Скоро они сами, по своему усмотрению, любого представителя истеблишмента арестовать смогут, а Путин будет вынужден на всё это бессильно смотреть. Медведев это кожей чувствует и очень хочет перед ними за своё либеральное прошлое покаяться", – резюмировал Галлямов.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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