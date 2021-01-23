Сначала снежками, а потом и ногами: в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой (видео)

Москвичи скандировали: "Позор!", после чего остановили автомобиль, похожий на правительственный

В Москве вдоль Цветного бульвара и сквера участники акции забросали снежками подъезжающую машину с мигалкой, очевидно, правительственную, с криками: "Позор!".

Реклама

На этом видео протестующие уже остановили автомобиль и пинают его ногами:

Несанкционированные акции протеста в Москве и в регионах России начались сегодня, 23 января. Причиной стал арест оппозиционного политика Алексея Навального 18 января.

Напомним, жену Навального Юлию уже выпустили из отделения полиции.

Ранее поддержать Навального вышли и российские знаменитости.

Реклама

Российский полицейский взял сторону Алексея Навального:

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама