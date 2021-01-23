Сначала снежками, а потом и ногами: в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой (видео)

В Москве вдоль Цветного бульвара и сквера участники акции забросали снежками подъезжающую машину с мигалкой, очевидно, правительственную, с криками: "Позор!".
На этом видео протестующие уже остановили автомобиль и пинают его ногами:
Несанкционированные акции протеста в Москве и в регионах России начались сегодня, 23 января. Причиной стал арест оппозиционного политика Алексея Навального 18 января.
Напомним, жену Навального Юлию уже выпустили из отделения полиции.
Ранее поддержать Навального вышли и российские знаменитости.
Российский полицейский взял сторону Алексея Навального:
Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк