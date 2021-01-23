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Сначала снежками, а потом и ногами: в Москве протестующие не пропустили машину с мигалкой (видео)

23 января, 18:57

Ольга Литвин Ольга Литвин

Москвичи скандировали: "Позор!", после чего остановили автомобиль, похожий на правительственный

В Москве вдоль Цветного бульвара и сквера участники акции забросали снежками подъезжающую машину с мигалкой, очевидно, правительственную, с криками: "Позор!".

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На этом видео протестующие уже остановили автомобиль и пинают его ногами:



Несанкционированные акции протеста в Москве и в регионах России начались сегодня, 23 января. Причиной стал арест оппозиционного политика Алексея Навального 18 января.

Напомним, жену Навального Юлию уже выпустили из отделения полиции.

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Ранее поддержать Навального вышли и российские знаменитости.

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