Жену Навального Юлию отпустили из полиции

Жену оппозиционного политика Алексея Навального Юлию выпустили из отделения полиции.

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Об этом сообщил Telegram-канал РБК со ссылкой на ее адвоката Владимира Воронина.

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Напомним, сегодня в Москве во время массовых акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади задержали его жену Юлию Навальную.

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Ранее во время массовых акций в 93 городах России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального вышли также его близкие люди и известные личности.

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