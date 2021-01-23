Дружину Навального Юлію відпустили з поліції

Дружину опозиційного політика Олексія Навального Юлію випустили з відділення поліції.

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Про це повідомив Тelegram-канал РБК із посиланням на її адвоката Володимира Вороніна.

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Нагадаємо, сьогодні в Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі затримали його дружину Юлію Навальну.

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Раніше під час масових акцій у 93 містах Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального вийшли також його близькі люди та відомі особистості.

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У Білорусі не вщухають протести, люди підтримали й Навального:

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