Дружину Навального Юлію відпустили з поліції

Дружину опозиційного політика Олексія Навального Юлію випустили з відділення поліції.
Про це повідомив Тelegram-канал РБК із посиланням на її адвоката Володимира Вороніна.
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Нагадаємо, сьогодні в Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі затримали його дружину Юлію Навальну.
Раніше під час масових акцій у 93 містах Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального вийшли також його близькі люди та відомі особистості.
У Білорусі не вщухають протести, люди підтримали й Навального:
Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального
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