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США припугнули РФ санкциями – Лавров заговорил о нервном срыве

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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13 января, 16:14
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Законопроект о защите суверенитета Украины почему-то никому в Москве не понравился
В Москве все сложнее подбирать слова к инициативам сенаторов США / Коллаж "Сегодня"
В Москве все сложнее подбирать слова к инициативам сенаторов США / Коллаж "Сегодня"

Законопроект демократов США под названием "Защита суверенитета Украины", который 12 января поступил в Сенат в ожидании вторжения российской армии в Украину, совсем не понравился Москве. Теперь уже тяжело подбирая дипломатические обозначения возмутился глава МИД России Сергей Лавров, который значится в новом санкционном списке.

Его слова передает агентство "Интерфакс".

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Нервный срыв

"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", сказал Лавров в эфире российского Первого канала.

Глава внешнеполитического ведомства России продолжил: "Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести".

Напомним, законопроект, который после принятия заработает в случае вторжения войск России на территорию Украины, предусматривает введение санкций против:

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  • президента России Владимира Путина,
  • премьер-министра России Михаила Мишустина,
  • главы МИД РФ Сергея Лаврова,
  • министра обороны РФ Сергея Шоягу,
  • начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова
  • командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.

В ожидании ответа

Законопроект был подготовлен и передан в Сенат США за несколько дней до получения Москвой обещанного письменного ответа от США и НАТО на гарантии безопасности России от всех вокруг. Лавров тоже ждет этот ответ, хотя официальные представители США и НАТО уже не один раз в устной форме Кремлю отказали.

"Американцы нам обещали постараться – но мы им сказали, что стараться надо очень сильно: сделать свои встречные предложения на следующей неделе", сказал Лавров во время выступления на Первом канале.

По словам министра, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию, а потом все участники переговоров – российские дипломаты и военные – пойдут докладывать Владимиру Путину.

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"После чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту РФ, поскольку мы действуем по его прямому поручению, это его инициатива", – объяснил Лавров схему донесения отказа до хозяина Кремля.

Обстановка

  • Замглавы МИД РФ Павел Рябков по итогам переговоров с представителями НАТО заявил, что военные специалисты предлагают Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но пока дали шанс дипломатии.
  • Тем временем РФ перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, так как российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который чудом избежал попадания в санкционный пакет США, не исключил, что принятие законопроекта по защите независимости Украины приведет к разрыву отношений Москвы с Вашингтоном.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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