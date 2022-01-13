США припугнули РФ санкциями – Лавров заговорил о нервном срыве

Законопроект демократов США под названием "Защита суверенитета Украины", который 12 января поступил в Сенат в ожидании вторжения российской армии в Украину, совсем не понравился Москве. Теперь уже тяжело подбирая дипломатические обозначения возмутился глава МИД России Сергей Лавров, который значится в новом санкционном списке.
Его слова передает агентство "Интерфакс".
Нервный срыв
"Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить", – сказал Лавров в эфире российского Первого канала.
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Глава внешнеполитического ведомства России продолжил: "Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьёзные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести".
Напомним, законопроект, который после принятия заработает в случае вторжения войск России на территорию Украины, предусматривает введение санкций против:
- президента России Владимира Путина,
- премьер-министра России Михаила Мишустина,
- главы МИД РФ Сергея Лаврова,
- министра обороны РФ Сергея Шоягу,
- начальника Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова
- командующих различными видами вооруженных сил, включая воздушно-десантные и военно-морские силы.
В ожидании ответа
Законопроект был подготовлен и передан в Сенат США за несколько дней до получения Москвой обещанного письменного ответа от США и НАТО на гарантии безопасности России от всех вокруг. Лавров тоже ждет этот ответ, хотя официальные представители США и НАТО уже не один раз в устной форме Кремлю отказали.
"Американцы нам обещали постараться – но мы им сказали, что стараться надо очень сильно: сделать свои встречные предложения на следующей неделе", – сказал Лавров во время выступления на Первом канале.
По словам министра, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже вызвался положить на бумагу свою реакцию, а потом все участники переговоров – российские дипломаты и военные – пойдут докладывать Владимиру Путину.
"После чего мы будем докладывать вместе с министром обороны президенту РФ, поскольку мы действуем по его прямому поручению, это его инициатива", – объяснил Лавров схему донесения отказа до хозяина Кремля.
Обстановка
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков по итогам переговоров с представителями НАТО заявил, что военные специалисты предлагают Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но пока дали шанс дипломатии.
- Тем временем РФ перемещает военную технику с Дальнего Востока. Конечный пункт назначения этих машин пока неизвестен, так как российские спецслужбы пытаются скрыть эти поезда из открытых баз данных.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который чудом избежал попадания в санкционный пакет США, не исключил, что принятие законопроекта по защите независимости Украины приведет к разрыву отношений Москвы с Вашингтоном.