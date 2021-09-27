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США с ноября запретят въезд привитым российской вакциной "Спутник V" – СМИ

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
27 сентября, 21:48
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Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США
Ранее россиянам для въезда было достаточно предъявить отрицательный тест на COVID-19. Коллаж "Сегодня"
Ранее россиянам для въезда было достаточно предъявить отрицательный тест на COVID-19. Коллаж "Сегодня"

С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны.

Об этом сообщает The Washington Post

Новые правила:

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Вакцины должны быть одобрены также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. В эти категории входят вакцины, произведенные компаниями:э

  • Pfizer
  • Moderna,
  • Sinopharm
  • Sinovac.

Российские вакцины, в том числе "Спутник V", не одобрена этими ведомствами.

Ранее, во время пандемии, для россиян не было ограничений на въезд в США. Для въезда в страну им были необходимы виза и отрицательный тест на COVID-19. Издание отмечает, что от этого правила пострадают не только россияне, но и некоторые другие страны с низким уровнем доходов, которым Москва поставляла вакцины.

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Вакцина "Спутник V"

  • Это комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19. Она разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.
  • В РФ вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 года, вот только в мире ее не признали. В Украине тоже напрочь отказались от ее использования, многие чиновники, политики и медики называли ее опасной. В самой России было несколько случаев гибели людей после укола препарата
  • Москва не смогла "пропихнуть" массовое использование вакцины в мире, а с теми немногими странами, с которыми удалось договориться о поставках, тоже случился провал: от "Спутника" отказались Чехия, Бразилия, Словакия, а президент Аргентины заболел после прививки российским препаратом.

Напомним, ​членам российской делегации, прибывшим в Страсбург, чтобы принять участие в осенней сессии ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что россияне привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.

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