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У министра обороны и главы разведки РФ резко ухудшилось здоровье

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25 марта, 12:00
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Арсен Аваков написал, что Сергей Шойгу и Игорь Костюков внезапно заболели и указал на странную деталь в этих случаях – одинаковые симптомы
Шойгу и Костюков внезапно заболели
Шойгу и Костюков внезапно заболели / Фото: Коллаж: Сегодня

У глав Министерства обороны Сергея Шойгу и разведки России Игоря Костюкова резко ухудшилось состояние здоровья. При этом симптомы у них одинаковые – дискомфорт в области сердца и одышка.

Об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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"Примечателен факт, что симптомы недомогания у обоих абсолютно одинаковые – жжение в области сердца, затруднённое дыхание. У Шойгу была потеря сознания", – написал он.

Что стало причиной болезни Шойгу и Костюкова, пока неизвестно.

Пропажа Шойгу

23 марта СМИ заметили, что Шойгу перестал появляться в публичном пространстве. Последний раз глава Минобороны был в новостях 11 марта. 18 марта Шойгу упоминается в сообщении на сайте Кремля. Согласно сообщению, Шойгу был на заседании, но видео и фотографий с совещания не было.

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Журналист-международник Иван Яковина заявил, что исчезновение Шойгу может быть связано с тем, что он не хочет применять ядерное оружие.

24 марта Шойгу все-таки объявился, он докладывал на Совбезе России о ходе войны против Украины. В Сети появились кадры, где Шойгу отображен на экране монитора президента РФ Владимира Путина во время совещания. Однако в Сети засомневались в подлинности этих кадров. На записи видно то черный экран, то министра, который сидит обездвижено.

В свою очередь полковник СБУ Роман Костенко заявил, что исчезновение Шойгу может быть связано с обвинением в его сторону в провале "военных задач" на территории Украины.

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