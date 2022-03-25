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У міністра оборони та голови розвідки РФ різко погіршилося здоров'я

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25 березня, 12:00
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Арсен Аваков написав, що Сергій Шойгу та Ігор Костюков раптово захворіли і вказав на дивну деталь у цих випадках – однакові симптоми
Шойгу та Костюков раптово захворіли
Шойгу та Костюков раптово захворіли / Фото: Колаж: Сьогодні

У глав Міністерства оборони Сергія Шойгу та розвідки Росії Ігоря Костюкова різко погіршився стан здоров'я. При цьому симптоми у них однакові – дискомфорт у ділянці серця та задишка.

Про це заявив колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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"Примітний факт, що симптоми нездужання в обох абсолютно однакові – печіння в ділянці серці, утруднене дихання. У Шойгу була втрата свідомості", – написав він.

Що стало причиною хвороби Шойгу та Костюкова, поки що невідомо.

Пропажа Шойгу

23 березня ЗМІ зауважили, що Шойгу перестав з'являтися у публічному просторі. Востаннє глава Міноборони був у новинах 11 березня. 18 березня Шойгу згадується у повідомленні на сайті Кремля. Згідно з повідомленням, Шойгу був на засіданні, але відео та фотографій з наради не було.

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Журналіст-міжнародник Іван Яковина заявив, що зникнення Шойгу може бути пов'язане з тим, що він не хоче застосовувати ядерну зброю.

24 березня Шойгу все-таки з'явився, він доповідав на Раді безпеки Росії про хід війни проти України. У Мережі з'явилися кадри, де Шойгу відображено на екрані монітора президента РФ Володимира Путіна під час наради. Однак у Мережі засумнівалися у справжності цих кадрів. На записі видно то чорний екран, то міністра, який сидить нерухомо.

У свою чергу, полковник СБУ Роман Костенко заявив, що зникнення Шойгу може бути пов'язане з звинуваченням у його бік у провалі "військових завдань" на території України.

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