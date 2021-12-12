Участник штурма Капитолия попросил убежища в Беларуси

Гражданин Соединенных Штатов Эван Ньюман сбежал из США в Беларусь и попросил политическое убежище из-за своего участия в беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне в январе этого года. Об этом пишет Reuters.
Ньюману 10 декабря, было предъявлено обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было предъявлено еще в марте.
Мужчина сбежал из США еще 16 февраля, и в настоящее время американская прокуратура округа Колумбия считает, что он находится в Беларуси.
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"Обвиняемого зафиксировали на видео возле Капитолия. Он находился перед баррикадами, установленными у западного фасада здания. По данным следствия, Нойман был в противогазе, который позже снял и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?" После этого мужчина бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран", – говорится в заявлении прокуратуры.
В ноябре Ноймана показали по государственному белорусскому телевидению в программе "Гудбай, Америка". Исходя из этого видео, американец может находиться в Минске. В программе его показали, как "представителя другой Америки".
Нойман просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, "не являются страной закона и порядка".
Штурм Капитолия
- 6 января во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов тысячи сторонников Трампа организовали штурм Капитолия, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента.
- Суд в Соединенных Штатах приговорил 49-летнюю женщину из Индианы к трем годам условно за участие в штурме Капитолия.
- В США суд объявил приговор еще одному подозреваемому в штурме Капитолия. Судья уменьшил срок до восьми месяцев тюрьмы, потому что подсудимый сразу признал свою вину и не участвовал в насилии.
- Виновник штурма здания Конгресса США (Капитолий) регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства.