Участник штурма Капитолия попросил убежища в Беларуси

Ньюман заявил, что бежал из США по совету своего адвоката после того, как ему предъявили шесть обвинений

Эван Нойман участвовал в штурме Капитолия / Фото: Коллаж: Сегодня

Гражданин Соединенных Штатов Эван Ньюман сбежал из США в Беларусь и попросил политическое убежище из-за своего участия в беспорядках у здания Капитолия в Вашингтоне в январе этого года. Об этом пишет Reuters.

Ньюману 10 декабря, было предъявлено обвинение по 14 уголовным статьям. Первое обвинение против него было предъявлено еще в марте.

Реклама

Мужчина сбежал из США еще 16 февраля, и в настоящее время американская прокуратура округа Колумбия считает, что он находится в Беларуси.

"Обвиняемого зафиксировали на видео возле Капитолия. Он находился перед баррикадами, установленными у западного фасада здания. По данным следствия, Нойман был в противогазе, который позже снял и крикнул полиции: "Я готов умереть, а вы?" После этого мужчина бросился на нескольких правоохранителей, используя баррикаду как таран", – говорится в заявлении прокуратуры.

В ноябре Ноймана показали по государственному белорусскому телевидению в программе "Гудбай, Америка". Исходя из этого видео, американец может находиться в Минске. В программе его показали, как "представителя другой Америки".

Нойман просит политического убежища в Беларуси, потому что Соединенные Штаты, по его мнению, "не являются страной закона и порядка".

Реклама

Штурм Капитолия