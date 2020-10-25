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В Италии на фоне протестов еще больше ужесточат карантин

25 октября, 14:48

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Новые ограничения могут коснуться ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров

Правительство Италии планирует усилить карантинные ограничения из-за ухудшившейся ситуации из-за коронавируса.

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Об этом пишет агентство Reuters.

На этой неделе в ряде регионов страны ввели ночной комендантский час, и ожидается, что центральное правительство вскоре объявит о новых мерах. Новые ограничения могут коснуться ресторанов, баров, бассейнов и кинотеатров.

Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что хочет избежать повторения полного локдауна, как было в начале 2020 года. При этом он заявил, что предстоящие недели будут очень трудными и нельзя "ослаблять бдительность".

Общественные тренажерные залы и плавательные бассейны могут закрыть в ближайшее время, а барам и ресторанам будет приказано закрыться с 18:00, в то время как людям рекомендуют не выезжать за пределы районов проживания.

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Отметим, в Европе вспыхивают новые протесты против карантинных ограничений, которые правительства вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Ранее в Италии в регионе Кампанья, в котором установили жесткий карантин с комендантским часом, вспыхнули протесты. Тысячи людей вышли на улицы из-за несогласия с принятыми властями мерами.

Напомним, рост заболеваемости COVID-19 в Европе вызывает серьезное беспокойство. В категорию стран с тревожной обстановкой попали Великобритания и все страны ЕС, кроме Кипра, Эстонии, Финляндии и Греции.

Как ранее сообщали, в Европе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в ряде стран ужесточают карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Италия карантин коронавирус Джузеппе Конте COVID-19
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