"В России действует химический агент": Макрон об отравлении Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает отравление российского оппозиционера Алексея Навального как покушение на убийство.

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Об этом французский лидер заявил на пресс-конференции в Вильнюсе, сообщает Reuters.

По словам Макрона, Россия должна предоставить разъяснения по поводу отравления Навального или столкнуться с международными последствиями.

"Совершенно очевидно, что это покушение на убийство, совершенное на российской земле, против лидера российской оппозиции с применением химического агента, манипулирующего в России. Поэтому Россия должна предоставить разъяснения" – заявил Макрон.

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Также новости "Сегодня" писали, что российского оппозиционера Алексея Навального, которого недавно выписали из клиники "Шарите", посещала канцлер Германии Ангела Меркель.

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Недавно Алексей Навальный иронично прокомментировал мнение президента РФ Владимира Путина о том, что яд он мог выпить сам.

Ранее мы писали о том, что соратники Навального показали бутылки, на которых нашли следы "Новичка".

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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