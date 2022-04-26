В России вооруженный мужчина расстрелял детей в детсаду (видео)

Расправившись с детьми, преступник покончил с собой

Россиянин с ружьем устроил бойню в детском саду / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ульяновской области РФ 26 апреля мужчина с ружьем пришел в детский сад, застрелил двоих детей и воспитательницу, а затем покончил с собой.

Как сообщает Telegram-канал "112", трагедия произошла в поселке Вешкайма в детском саду "Рябинка". Неизвестный пришел в детский сад во время тихого часа, когда дети спали. По предварительной информации, охраны в учреждении не было, лишь тревожная кнопка.

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Мужчина ранил в руку сотрудницу, которая стояла на входе, затем прошел на второй этаж, застрелил воспитательницу и двоих детей – 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. После этого мужчина выстрелил себе в голову.

СМИ установили личность предполагаемого преступника – это 26-летний Руслан Ахтямов. Мотив преступления пока неизвестен. Со слов знакомых, парень вел замкнутый образ жизни.

Сообщается, что утром Ахтямов вместе с отцом и соседом-пенсионером поехал в лес пострелять из ружья.

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