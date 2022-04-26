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В России вооруженный мужчина расстрелял детей в детсаду (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 14:50
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Расправившись с детьми, преступник покончил с собой
Россиянин с ружьем устроил бойню в детском саду
Россиянин с ружьем устроил бойню в детском саду / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ульяновской области РФ 26 апреля мужчина с ружьем пришел в детский сад, застрелил двоих детей и воспитательницу, а затем покончил с собой.

Как сообщает Telegram-канал "112", трагедия произошла в поселке Вешкайма в детском саду "Рябинка". Неизвестный пришел в детский сад во время тихого часа, когда дети спали. По предварительной информации, охраны в учреждении не было, лишь тревожная кнопка.

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Мужчина ранил в руку сотрудницу, которая стояла на входе, затем прошел на второй этаж, застрелил воспитательницу и двоих детей – 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочку. После этого мужчина выстрелил себе в голову.

СМИ установили личность предполагаемого преступника – это 26-летний Руслан Ахтямов. Мотив преступления пока неизвестен. Со слов знакомых, парень вел замкнутый образ жизни.

Сообщается, что утром Ахтямов вместе с отцом и соседом-пенсионером поехал в лес пострелять из ружья.

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Случаи стрельбы и нападений в российских учебных заведениях

  • 3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия.
  • В марте 2017 года в гимназии подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.
  • 15 января 2018 года в одной из школ Перми ученик вместе со знакомым напали с ножами на учащихся четвертого класса. Пострадали девять детей и учительница. Нападавшие также ранили друг друга. Им предъявили обвинения в покушении на убийство двух и более лиц.
  • 19 января 2018 года в школе поселка Сосновый Бор в Бурятии ученик напал с топором на детей и учительницу, а также попытался поджечь здание. Пострадали шесть детей и преподаватель. После задержания нападавший предпринял попытку самоубийства.
  • 14 ноября 2019 года студент применил огнестрельное оружие в Амурском колледже строительства и ЖКХ в Благовещенске. Погиб один учащийся, нападавший покончил с собой, после того как его заблокировали в одной из аудиторий.
  • 11 мая 2021 года в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник с оружием в школу и открыл огонь по ученикам и учителям, в результате погибли по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. Стрелка впоследствии задержали правоохранители. Утром в день трагедии парень завел Telegram-канал под названием "Бог", в котором с использованием нецензурной лексики предупредил о нападении на школу.

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ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:20 26 апреля
1
Личный состав 22 100
Личный состав
2
Самолеты 184
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артиллерия 416
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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