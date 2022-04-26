У Росії озброєний чоловік розстріляв дітей у дитсадку (відео)

Розправившись з дітьми, злочинець наклав на себе руки

Росіянин з рушницею влаштував бійню в дитячому садку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ульяновській області РФ 26 квітня чоловік з рушницею прийшов у дитячий садок, застрелив двох дітей і виховательку, а потім наклав на себе руки.

Як повідомляє Telegram-канал "112", трагедія сталася у селищі Вешкайма у дитячому садку "Рябинка". Невідомий прийшов у дитячий садок під час тихої години, коли діти спали. За попередньою інформацією, охорони в установі не було, лише тривожна кнопка.

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Чоловік поранив у руку співробітницю, яка стояла на вході, потім пройшов на другий поверх, застрелив виховательку та двох дітей – 5-річного хлопчика та 6-річну дівчинку. Після цього чоловік вистрілив собі в голову.

ЗМІ встановили особу ймовірного злочинця – це 26-річний Руслан Ахтямов. Мотив злочину поки що невідомий. За словами знайомих, хлопець вів замкнутий спосіб життя.

Повідомляється, що вранці Ахтямов разом із батьком та сусідом-пенсіонером поїхав у ліс постріляти з рушниці.

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