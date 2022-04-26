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У Росії озброєний чоловік розстріляв дітей у дитсадку (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
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26 квітня, 14:50
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Розправившись з дітьми, злочинець наклав на себе руки
Росіянин з рушницею влаштував бійню в дитячому садку
Росіянин з рушницею влаштував бійню в дитячому садку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Ульяновській області РФ 26 квітня чоловік з рушницею прийшов у дитячий садок, застрелив двох дітей і виховательку, а потім наклав на себе руки.

Як повідомляє Telegram-канал "112", трагедія сталася у селищі Вешкайма у дитячому садку "Рябинка". Невідомий прийшов у дитячий садок під час тихої години, коли діти спали. За попередньою інформацією, охорони в установі не було, лише тривожна кнопка.

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Чоловік поранив у руку співробітницю, яка стояла на вході, потім пройшов на другий поверх, застрелив виховательку та двох дітей – 5-річного хлопчика та 6-річну дівчинку. Після цього чоловік вистрілив собі в голову.

ЗМІ встановили особу ймовірного злочинця – це 26-річний Руслан Ахтямов. Мотив злочину поки що невідомий. За словами знайомих, хлопець вів замкнутий спосіб життя.

Повідомляється, що вранці Ахтямов разом із батьком та сусідом-пенсіонером поїхав у ліс постріляти з рушниці.

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Випадки стрільби і нападів у російських навчальних закладах

  • 3 лютого 2014 року старшокласник прийшов з рушницею у московську школу № 263 і вистрілив у вчителя географії, який помер на місці. Шкільний охоронець почув шум та негайно повідомив про подію в поліцію. Коли на місце прибули співробітники правоохоронних органів, підліток почав стріляти в них. При цьому був вбитий співробітник поліції, ще один отримав поранення. Підлітку було пред'явлено звинувачення в захопленні заручників, вбивстві та замаху на життя співробітників правоохоронних органів. За результатами проведеної експертизи старшокласника визнали неосудним, суд відправив його на примусове лікування. Цей інцидент був першим у Росії випадком стрілянини в школі з цивільної зброї.
  • У березні 2017 року в гімназії підмосковного міста Люберці під час уроку фізкультури один з учнів активував пристрій для відлякування собак, внаслідок чого контузії отримали чотири людини. Пристрій був вкрадений у іншого школяра.
  • 15 січня 2018 року в одній зі шкіл Пермі учень разом зі знайомим напали з ножами на учнів четвертого класу. Постраждали дев'ять дітей і вчителька. Нападники також поранили одне одного. Їм висунули звинувачення у замаху на вбивство двох і більше осіб.
  • 19 січня 2018 року в школі селища Сосновий Бір у Бурятії учень напав з сокирою на дітей і вчительку, а також спробував підпалити будівлю. Постраждали шестеро дітей і викладач. Після затримання нападник вчинив спробу самогубства.
  • 14 листопада 2019 року студент застосував вогнепальну зброю в Амурському коледжі будівництва та житлово-комунального господарства у Благовєщенську. Загинув один учень, нападник наклав на себе руки, після того як його заблокували в одній з аудиторій.
  • 11 травня 2021 року в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені. Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
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Кораблі/катери 8
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