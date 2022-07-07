В России выдвинули Джонсону неожиданное обвинение

Спикер Госдумы назвал британского премьера "идеологом войны против России"

Британского премьера Джонсона обвинили в обстрелах Белгорода и Курска / Фото: Коллаж: Сегодня

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил в обстрелах "мирных российских городов" уходящего с поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В своем Telegram-канале Володин резко прокомментировал отставку британского премьера и обозвал его "клоуном".

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"Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов – Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать. Он один из главных идеологов войны против России до последнего украинца. Правильно лидерам европейских государств задуматься, к чему приводит такая политика", – написал спикер Госдумы.

Ранее Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник.

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Обстрел Белгорода

Напомним, в российском Белгороде в ночь на 3 июля прогремели мощные взрывы. Позже выяснилось, что прилетела российская ракета. В частности, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет ЗРПК "Панцирь С1". Таких ЗРК нет на вооружении ВС Украины, зато есть у РФ. Таким образом, РФ еще раз сама себя обстреляла.

В результате обстрела пострадали 50 жилых домов, среди них 11 многоквартирных, остальные – частные. 5 домов разрушены полностью. 5 человек погибли, 4 получили ранения.

Россия обвинила Украину в обстреле Белгорода ракетами.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Кремль поддерживает антиукраинскую истерию в обществе, обстреливая собственные города.