Всегда интересовался войной и оружием – что известно о пермском стрелке

Увлечение военной темой не вызывало подозрения у родителей – отец считал, что это нормально для мальчика

Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в университете / Фото: Коллаж: Сегодня

Мать пермского стрелка Тимура Бекмансурова дала показания полиции. Она заявила, что у нее был идеальный ребенок – спокойный, заботливый и без вредных привычек. При этом она призналась, что Тимур не любил людей и всегда хотел купить ружье.

Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Общительный, но людей не любил

У Бекмансурова была девушка, они учились вместе до 9 класса, но весной 2021 расстались по неизвестной причине. В обществе Бекмансуров был "коммуникабельным, легко знакомился с людьми", и понимал их психологию. При этом, говорит мать, людей он не любил.

Женщина назвала сына "идеальным ребенком" и совершенно не агрессивным. Около месяца назад он удалил свою страницу в соцсетях и все время был дома.

Увлекался историей и оружием

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Отец Бекмансурова был в Сирии в командировке, поэтому парень много читал на эту тему. Он поступил на юридический факультет, т.к. мечтал стать военным или полицейским, но здоровье не позволяло и он хотел быть ближе к этим профессиям.

"Насколько я знаю, он много читал информации на военную тему, в частности о Сирии, где раньше в командировке находился его отец...Никаких увлечений сына, кроме оружия и истории, я не знаю", – рассказала женщина.

Купить оружие Тимур мечтал последние три года – тогда, по ее воспоминаниям, он перестал играть в игры и разобрал свой компьютер). Отец не был против, т.к. считал, что для мужчины это нормальное желание.

Мать не знала о планах сына

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Женщина утверждает, что не знала, что сын купил спецодежду и готовился к преступлению. Нацистскую черную каску времен Второй мировой, в которой он пришел убивать, Бекмансуров купил год назад. Изначально она была зеленая, но он ее зачем-то перекрасил этим летом.

Что известно о стрельбе