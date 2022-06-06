Запад передаст Украине ракетные системы и танки, несмотря на угрозы Путина. Что пишут иностранные СМИ

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

США, Великобритания и Испания передадут Украине новые партии вооружения. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают поставки в Украину западного оружия, контратаку ВСУ в Северодонецке и финансовую помощь Рината Ахметова.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Путин усилит бомбардировки, если Запад даст Украине дальнобойные ракеты

Американская газета The Washington Post пишет, что президент России Владимир Путин угрожает усилением бомбардировок, если западные страны пришлют Украине ракеты большей дальности. При этом он заявил, что данное оружие вроде бы "ничего не меняет" и никакого эффекта от него не будет.

ВСУ отбили у оккупантов часть Северодонецка

The Wall Street Journal сообщает, что украинским войскам удалось перейти в контратаку и отбить часть города Северодонецк. ВСУ пытаются сдержать наступление российских войск на востоке Украины, пока Киев ждет новых ракетных систем большой дальности от США. Украинские лидеры надеются, что поступление более тяжелого западного вооружения позволит им переломить ситуацию в боях против лучше вооруженных российских сил на востоке Донбасса.

Великобритания отправит в Украину мощные ракетные системы

Информагентство Bloomberg пишет, что Великобритания планирует отправить в Украину ракетные системы, которые позволят наносить удары по местам на расстоянии до 80 километров (50 миль). На прошлой неделе США заявили, что пошлют подобные системы, при этом Вашингтон опроверг опасения России, что этот шаг приведет к эскалации войны.

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Ахметов передал на помощь ВСУ и гуманитарные программы около 100 миллионов евро

Британская газета Financial Times опубликовала статью о роли украинского бизнеса в противодействии российской агрессии.

"Главная задача для нас сейчас – помочь украинцам выжить, а Украине победить", – цитирует издание слова бизнесмена Рината Ахметова.

По информации Financial Times, с начала войны Ахметов передал на помощь ВСУ и гуманитарные программы около 100 миллионов евро.

Испания передаст Украине зенитные ракеты и танки "Леопард"

Международное агентство новостей Reuters пишет о том, что Испания должна предоставить Украине зенитные ракеты и танки "Леопард". Испания также обеспечит необходимую подготовку украинских военных по использованию танков. Это произойдет в Латвии, где испанская армия разместила 500 солдат в рамках операции НАТО Enhanced Advanced Presence.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Германия поставит Украине современные системы ПВО IRIS-T. С помощью этих систем Украина сможет "защитить целый крупный город от атак российской авиации". Также Германия предоставит Украине радар слежения, способный обнаруживать вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Также мы информировали, что военную помощь Украине поставляют 15 стран мира, включая США. Вашингтон провел переговоры с Киевом об опасности эскалации, к которой могут привести удары по территории глубоко внутри РФ. Хотя США не накладывают четкие географические ограничения на использование ВСУ своего оружия, Штаты стремятся достичь общего понимания опасности эскалации.