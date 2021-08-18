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Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану – Белый дом

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
18 августа, 07:42
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Накануне президент США и премьер-министр Великобритании провели телефонные переговоры
Справа на фото премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слева - президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"
Справа на фото премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, слева - президент США Джо Байден. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора договорились об организации на следующей неделе виртуального саммита G7 для обсуждения темы Афганистана.

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Об этом сообщает Белый дом.

"Они обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности, это касается того, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам", – говорится в сообщении администрации США.

Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход.

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Как талибы захватывали Кабул

Рано утром боевики "Талибана" сначала вошли на окраины города, а затем полностью захватили афганскую столицу. В городе началась стрельба.

Одно из первых решений талибов – освободить всех заключенных тюрьмы Пули-Чахри, расположенной восточнее Кабула. В этой тюрьме содержалось около 5 тыс. заключенных. В том числе – те, кто был арестован за участие в движении "Талибан".

Пока талибы наступали на Кабул, местное телевидение показывало выступление министра внутренних дел Афганистана Таджа Мохаммада Джахида. Он утверждал, что людям бояться нечего.

Напомним, после того как Соединенные Штаты начали выведение своих войск из Афганистана, боевики "Талибана" тут же пошли в наступление и, не получая отпора от местных сил, захватили один за другим все основные регионы страны:

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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