Байден не будет участвовать в слушаниях об импичменте Трампа в Сенате

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не будет участвовать в слушаниях в Сенате об импичменте его предшественника Дональда Трампа, таким образом заняв позицию невмешательства.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Hill.

"Джо Байден – президент, а не эксперт. Он не собирается высказывать свое мнение по поводу аргументов, которые выдвигаются во время прений в Сенате, и не следит за ними", - сказала Псаки.

Она уклонилась от ответа на вопрос, беспокоит ли Байдена то, что аргументы о конституционности судебного разбирательства по делу бывшего президента могут создать опасный прецедент.

"Очевидно, что это важное событие для страны. Никто здесь не отрицает этого... но наша цель, и президент сосредоточен на том, чтобы вернуть людей к работе, взять под контроль пандемию, а это означает, что мы не собираемся рассматривать каждый вопрос об импичменте, и не считаем, что в этом есть необходимость", – сказала пресс-секретарь.

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Псаки не стала прямо говорить, считает ли Байден Трампа виновным в подстрекательстве к насилию 6 января, но отметила, что Байден баллотировался в президенты отчасти из-за опасений по поводу пригодности Трампа.

"Президент сделал несколько заявлений, в которых говорилось, что то, что сделал экс-президент, его слова и действия и, конечно же, события 6 января были угрозой для нашей демократии", – сказала она.

Напомним, в Сенате Соединенных Штатов во вторник, 9 февраля, начался второй процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа.

Днем ранее лидер большинства Сената Соединенных Штатов Чак Шумер объявил о достигнутом соглашении, которое устанавливает структуру предстоящего импичмента Дональда Трампа, что гарантирует справедливость разбирательства.

13 января демократы в Палате представителей проголосовали за импичмент Трампа после штурма Капитолия 6 января, обвинив его в подстрекательстве к этому.

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