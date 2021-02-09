Байден не братиме участі в слуханнях щодо імпічменту Трампа в Сенаті

Президент Сполучених Штатів Джо Байден не братиме участі у слуханнях в Сенаті щодо імпічменту його попередника Дональда Трампа, таким чином зайнявши позицію невтручання.

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Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі, передає The Hill.

"Джо Байден – президент, а не експерт. Він не має наміру висловлювати свою думку стосовно аргументів, які висуваються під час дебатів у Сенаті, і не стежить за ними", – сказала Псакі.

Вона ухилилася від відповіді на запитання, чи непокоїть Байдена те, що аргументи щодо конституційності судового розгляду у справі колишнього президента можуть створити небезпечний прецедент.

"Очевидно, що це важлива подія для країни. Ніхто тут не заперечує цього... але наша мета, і президент зосереджений на тому, щоб повернути людей до роботи, взяти під контроль пандемію, а це означає, що ми не збираємося розглядати кожне питання про імпічмент, і не вважаємо, що в цьому є необхідність", – сказала прессекретарка.

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Псакі не стала прямо говорити, чи вважає Байден Трампа винним у підбурюванні до насильства 6 січня, але зазначила, що Байден балотувався в президенти частково через побоювання щодо придатності Трампа.

"Президент зробив кілька заяв, у яких говорилося, що те, що зробив експрезидент, його слова та дії і, звичайно ж, події 6 січня були загрозою для нашої демократії", – сказала вона.

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Нагадаємо, в Сенаті Сполучених Штатів у вівторок, 9 лютого, розпочався другий процес імпічменту колишнього президента Дональда Трампа.

Днем раніше лідер більшості Сенату Сполучених Штатів Чак Шумер оголосив про досягнуту угоду, яка встановлює структуру майбутнього імпічменту Дональда Трампа, що гарантує справедливість розгляду.

13 січня демократи в Палаті представників проголосували за імпічмент Трампапісля штурму Капітолію 6 січня, звинувативши його в підбурюванні до цього.

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