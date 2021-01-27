Джулиани запретили зарабатывать деньги в YouTube

YouTube запретил зарабатывать на платформе деньги адвокату экс-президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани, продлив на неопределенный срок ограничения в отношении аккаунта Трампа.

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Об этом сообщает Politico.

Изначально администрация хостинга запретила Трампу размещать новые ролики сроком на неделю. Такое решение было принято после того, как его сторонники взяли штурмом Капитолий 6 января.

19 января блокирование учетной записи продлили на семь дней, но пока канал Трампа по-прежнему недоступен.

"В связи с сохраняющимися опасениями возможного насилия ограничения в отношении канала Дональда Трампа остаются. Мы внимательно отслеживаем развитие событий", – сказал представитель YouTube.

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К слову, в США группа юристов требует лишить лицензии адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Ранее мы писали, что Трамп приказал своим помощникам прекратить оплачивать гонорары адвокату Руди Джулиани.

Также Рудольф Джулиани назвал ложными заявления о том, что он просил о собственном помиловании от президента или получении вознаграждения за то, что добивался его для других лиц.

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