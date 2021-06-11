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Это не перезапуск отношений. Белый дом о встрече Байдена и Путина

11 июня 2021 19:18

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Администрации США дали четко понять, что саммит президентов двух стран не означает перезапуск российско-американских отношений

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Владимир Путин и Джо Байден. Коллаж "Сегодня"

Белый дом не рассматривает предстоящий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина как перезапуск российско-американских отношений.

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Об этом заявила старший директор по делам Европы в совете национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат, передает CNN.

"Это точно не перезапуск. Президент дал ясно это понять. Это не награда. Я думаю, президент верит, что у нас есть темы, по которым мы можем работать с Россией, например, стратегическая стабильность, которая важна не только для США, но и для наших европейских союзников", - сказала она.

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По словам Слоат, Байден также намерен обсудить разногласия между странами.

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Ранее сообщалось, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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