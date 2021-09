Илон Маск запустил в космос непрофессиональных астронавтов

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем, состоящим из четырех астронавтов. Запуск состоялся 16 сентября 2021 года в 03:02 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

Об этом сообщил SpaceX.

Полет продлится три дня на орбите выше орбиты Международной космической станции с апогеем 590 км. Они пролетят дальше, чем любой другой космический полет человека после миссий Хаббла. Приводнение корабля в Мексиканском заливе запланировано на 19 сентября в 02:00 ночи по киевскому времени.

Dragon and the @inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ