Илон Маск запустил в космос непрофессиональных астронавтов

В составе экипажа летчик реактивного самолета, сотрудница детской больницы, инженер и геолог

Корабль с экипажем проведет три дня на орбите выше орбиты Международной космической станции с апогеем 590 км. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Twitter

Компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем, состоящим из четырех астронавтов. Запуск состоялся 16 сентября 2021 года в 03:02 по киевскому времени с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

Об этом сообщил SpaceX.

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Полет продлится три дня на орбите выше орбиты Международной космической станции с апогеем 590 км. Они пролетят дальше, чем любой другой космический полет человека после миссий Хаббла. Приводнение корабля в Мексиканском заливе запланировано на 19 сентября в 02:00 ночи по киевскому времени.

Dragon and the @inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ — SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021

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В будущем SpaceX планирует использовать этот корабль еще как минимум один раз — к МКС на нем отправятся члены первой полностью частной миссии Ax-1, запланированной на январь 2022 года.

Кто входит в состав экипажа

Командовать миссией будет американский миллиардер Джаред Айзекман – основатель и генеральный директор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей. Айзекман опытный пилот реактивного самолета, имеет лицензию летчика коммерческих и военных самолетов и установил несколько мировых рекордов, в том числе два полета по скорости вокруг света в 2008 и 2009 годах

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Хейли Арсено – сотрудница детской больницы, которая в детстве вылечилась от рака костей и посвятила себя лечению детей, работая помощником врача в исследовательском лечебном учреждении.

Кристофер Семброски – американский инженер по обработке данных, ветеран ВВС. Работал консультантом в космическом лагере США, а в колледже был волонтером в ProSpace. Он получил место после того, как его друг выиграл право полететь в космос в лотерею, но вынужден был отказаться.

Сиан Проктор – геолог, исследователь и специалист по научной коммуникации. Проктор работала на станции слежения НАСА во время миссий "Аполлон".

SpaceX покроет весь мир спутниковым интернетом

Ранее мы сообщали, что компания SpaceX рассчитывает, что сможет обеспечить непрерывное глобальное покрытие планеты спутниковым интернетом Starlink примерно к сентябрю.

"Мы успешно развернули около 1800 спутников, и как только все эти спутники достигнут своей рабочей орбиты, у нас будет непрерывный глобальный охват, это должно быть где-то в сентябре",– сказала президент SpaceX Гвинн Шотвел.

В то же время Шотвел уточнила, что выведение всех спутников на орбиту не означает моментального доступа к глобальному интернету всех жителей Земли. SpaceX еще должна получить разрешения для оказания услуг дальней связи в каждой стране.

"У нас есть регулятивная работа – войти в каждую страну и получить разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг", – сказала она.

Глава SpaceX добавила, что в общем планируется развернуть орбитальную группировку из 12 000 спутников стоимостью около 10 млрд долларов, а в настоящее время предлагаются бета-услуги в 11 странах.

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