Ілон Маск запустив в космос непрофесійних астронавтів

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила на орбіту пілотований космічний корабель Crew Dragon з першим в світі повністю непрофесійним комерційним екіпажем, що складається з чотирьох астронавтів. Запуск відбувся 16 вересня 2021 року в 3:02 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида

Про це повідомив SpaceX.

Політ триватиме три дні на орбіті вище орбіти Міжнародної космічної станції з апогеєм 590 км. Вони пролетять далі, ніж будь-який інший космічний політ людини після місій Хаббла. Приводнення корабля в Мексиканській затоці заплановано на 19 вересня о 02:00 ночі за київським часом.

Dragon and the @ inspiration4x crew will orbit Earth for three days at an altitude of ~ 575 km, flying farther than any other human spaceflight since the Hubble missions pic.twitter.com/NZu2OM09zZ