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Инаугурация Байдена будет звездной: кто выступит на праздничном мероприятии

14 января, 23:35

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Уже известны первые подробности инаугурации

На инаугурации избранного президента США демократа Джо Байдена, которая состоится 20 января, национальный гимн исполнит Леди Гага.

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Об этом заявили в инаугурационном комитете Байдена, передает Politico.

Также ожидается, что выступит и Дженнифер Лопес.

Гостями церемонии будут люди из близкого круга Байдена.

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Ранее мы писали, что представители Республиканской партии США будут добиваться импичмента Джо Байдена в первый же его рабочий день на посту президента.

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Как сообщалось ранее, действующий президент США Дональд Трамп получил обвинение от нижней палаты Конгресса– Палаты представителей – в том, что подстрекал к насилию против правительства, поэтому было принято решение об импичменте.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, против кого из американских лидеров запускали процедуру импичмента.

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США инаугурация Джо Байден
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