Из Twitter удалят пожелания смерти для Трампа

Из соцсети обещали убирать все сообщения, в которых желают смерти

Социальная сеть Twitter будет удалять все сообщения, в которых желают смерти президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, у которого ранее обнаружили коронавирус.

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Об этом заявили представители соцсети, сообщает Vice.

"Твиты, в которых желают смерти, серьезных телесных повреждений или смертельной болезни кому-либо, не разрешены и должны быть удалены", – говорится в сообщении.

При этом представители Twitter заявили, что подобные сообщения нарушают пункт "Об оскорбительном поведении" в соглашении с пользователями.

Напомним, накануне глава Белого дома опубликовал видеозапись из госпиталя, в которой заявил, что чувствует себя лучше и в скором времени вернется к работе и своей предвыборной кампании. На ролике Трамп сидел за столом, на фоне американских флагов в костюме без галстука.

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Ранее стало известно, что Трампа начали лечить от COVID-19 экспериментальным медицинским препаратом.

Мы также сообщали, что что вместе с Трампом заразилась его супруга Мелания Трамп, а также глава его предвыборного штаба Билл Степьен и советница президента Хоуп Хикс.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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