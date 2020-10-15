Нет иммунитета к коронавирусу: у лечения Трампа обнаружили побочные эффекты

Президент США Дональд Трамп, несмотря на свою победу над коронавирусом, может оказаться гораздо более уязвимым к инфекции в дальнейшем, чем остальные выздоровевшие.
Об этом сообщает New York Times.
Журналисты пришли к такому выводу пообщавшись с учеными, которые утверждают, что такие стероидные препараты, как дексаметазон, который принимал Трамп, подавляют естественный иммунитет организма, включая и выработку им антител.
"На второй раз он [Трамп] может оказаться незащищенным, особенно потому, что у него не выработались собственные антитела", – говорит иммунолог из Йельского университета Акико Ивасаки.
Согласно отчету президентского врача Шона Конли, 1 октября, когда стало известно о позитивном результате анализов Трампа, у того еще не было антител. Это может объясняться тем, что он находился на ранней стадии заболевания, когда иммунитет не успел отреагировать на инфекцию.
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2 октября Дональду Трампу ввели 8 граммов препарат Regeneron – коктейля из моноклональных (искусственно созданных) антител людей, которые переболели коронавирусом (раньше стало известно, что это были трое сингапурцев).
По данным Конли, 5 октября у главы Белого дома подтвердилось наличие антител, однако врачи предостерегают – эти антитела являются введенными извне, а не выработанными организмом Трампа.
Наличие синтетических антител также подавляет иммунную реакцию организма. Согласно информации компании Regeneron, уровень вводимых антител в крови пациентов снижается вдвое на 21-25 день после инъекции. Таким образом, одна доза препарата рассчитана на применение в течение одного месяца.
А собирается ли Трамп принимать Regeneron ежемесячно, в Белом доме не ответили.
Напомним, что 11 октября президент США впервые сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. А уже 15 октября он вернулся в избирательную кампанию и встретился со своими сторонниками в штате Флорида.
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