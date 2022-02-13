Почему Байден пугает украинцев войной в феврале: конспирологическая версия от NYT

В администрации Джо Байдена заявили, что у США есть реалистичная цель

США пытаются победить мастера в его собственной игре, написало The New York Times. / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние недели администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена раскрыла секретную информацию, касающуюся возможного вторжения Российской Федерации в Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

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"Экстраординарные разоблачения"

Среди прочего подробно описано передвижение российских сил специальных операций к границам Украины, а также изложены военные планы Москвы.

"После десятилетий обучения информационной войне у президента России Владимира Путина Соединенные Штаты пытаются победить мастера в его собственной игре", – написало издание.

Фото – Official White House.

По словам нынешних и бывших официальных лиц США, серия экстраординарных разоблачений стала "одной из самых агрессивных раскрытий разведывательных данных США" со времен Карибского кризиса (противостояние между СССР и США в 1962 году, вызванное тайной переброской и размещением на Кубе военных частей и подразделений СССР – ред.).

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Издание отметило, что это необычно отчасти потому, что Джо Байден давал понять, что не намерен посылать войска США для защиты Украины.

"По сути администрация предупреждает мир о насущной угрозе не для того, чтобы подтвердить это намерение, а для того, чтобы попытаться ее предотвратить. Есть надежда, что раскрытие планов Владимира Путина сорвет их, возможно, отсрочив вторжение и выиграв больше времени для дипломатии", – написало The New York Times.

Также представители администрации Джо Байдена заявили, что есть более реалистичная цель – чтобы президенту России "было труднее оправдывать вторжение (в Украину – ред.) ложью", подрывая при этом его положение на мировой арене и заручаясь поддержкой, чтобы дать более жесткий ответ.

Что еще говорят в СМИ

В CNN со ссылкой на несколько своих источников сообщили, что в течение нескольких месяцев администрация президента США Джо Байдена намеренно публиковала засекреченную информацию о ситуации вокруг Украины, чтобы вынудить Россию отказаться от вторжения.

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Чиновники администрации президента США Джо Байдена сообщили, что разоблачения американских СМИ были "тщательно согласованы" между Советом национальной безопасности, разведкой и другими агентствами национальной безопасности, а президент России Владимир Путин был "застигнут врасплох некоторыми публикациями".

Угроза со стороны России

Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.

НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.

Напомним, Reuters сообщило, что официальные лица США и Европы завершают работу над обширным пакетом санкций в случае вторжения Российской Федерации в Украину. В то же время европейские страны выступили с серьезными возражениями по поводу запрета участия России в системе SWIFT.

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