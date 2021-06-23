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Последствия саммита? Байден предложил эксперта по России на должность в Пентагоне

23 июня 2021 8:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Президент США подбирает кандидата на должность помощника министра обороны по вопросам международной безопасности

Саммит Байдена и Путина состоялся совсем недавно, а в Пентагоне уже грядут перемены. Фото: коллаж "Сегодня"

Саммит Байдена и Путина состоялся совсем недавно, а в Пентагоне уже грядут перемены. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США Джо Байден предложил кандидатуру главного исполнительного директора Российско-американского фонда Селесты Уолландер на пост помощника министра обороны по вопросам международной безопасности.

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Об этом сообщает Axios.

"У нее есть глубокие политические знания в ключевых регионах, опыт работы в Пентагоне и послужной список талантливого менеджера и лидера. Она привнесет в эту работу отличные суждения и проверенный опыт в области оборонной дипломатии", – заявил порталу экс-сотрудник Пентагона при президенте Бараке Обаме Мишель Флурной.

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Кандидатура Уолландер потребует подтверждения сената.

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Отметим, ранее Уолландер при президенте Обаме занимала должность специального помощника президента по России и Центральной Азии в Национальном совете безопасности.

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Напомним, 16 июня на вилле Ла-Гранж в швейцарской Женеве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Переговоры продолжались более трех часов и в результате, как и прогнозировал "Сегодня", мировые лидеры не подписали никаких договоренностей и не пришли к соглашениям по глобальным вопросам.

После завершения саммита президенты провели отдельные пресс-конференции для представителей СМИ и рассказали об обсуждении ряда горячих тем, в том числе и относительно Украины.

В ходе пресс-конференции президент Соединенных Штатов отметил, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут понятны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

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