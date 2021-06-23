Наслідки саміту? Байден запропонував експерта по Росії на посаду в Пентагоні

Саміт Байдена і Путіна відбувся зовсім нещодавно, а у Пентагоні вже грядуть зміни. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден запропонував кандидатуру головного виконавчого директора Російсько-американського фонду Селести Волландер на пост помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки, повідомляє Axios.

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Про це повідомляє Axios.

"У неї є глибокі політичні знання в ключових регіонах, досвід роботи в Пентагоні і послужний список талановитого менеджера і лідера. Вона привнесе в цю роботу відмінні судження і перевірений досвід в сфері оборонної дипломатії", – заявив порталу екс-співробітник Пентагону при президенті Бараку Обамі Мішель Флурной.

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Кандидатура Волландер зажадає підтвердження сенату.

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Зазначимо, раніше при президенті Обамі обіймала посаду спеціального помічника президента з питань Росії і Центральної Азії у Національній раді безпеки.

Нагадаємо, 16 червня на віллі Ла-Гранж у швейцарській Женеві відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена. Переговори тривали понад три години і в результаті, як і прогнозував "Сьогодні", світові лідери не підписали ніяких домовленостей і не прийшли до угод з глобальних питань.

Після завершення саміту президенти провели окремі пресконференції для представників ЗМІ і розповіли про обговорення кількох гарячих тем, зокрема і щодо України.

Під час пресконференції президент Сполучених Штатів зазначив, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.

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