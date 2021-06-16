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Було позитивно: Байден очікує результатів від зустрічі з Путіним через півроку

16 червня 2021 21:50

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Глава Білого дому відзначив, що в ході розмови у них не було "зіткнень" і основний тон був позитивним

Перед переговорами з Байденом Путін намагався жартувати. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Перед переговорами з Байденом Путін намагався жартувати. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.

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Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі в Женеві.

"Тон всіх наших зустрічей – це було позитивно. Не було такого зіткнення на зустрічних курсах... Тут не було перебільшених пристрастей... Ми повернулися, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками", – зокрема сказав Байден.

Крім того, за словами президента США, російський лідер Володимир Путін, на його думку, не прагне до нової Холодної війни.

Ми також повідомляли, що Байден і Путін не запросили один одного в гості .

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Також нагадаємо, Кремль опублікував спільну заяву, в якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.

Своєю чергою Путін заявив, що на переговорах із Байденом не було жодної ворожості.

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