Було позитивно: Байден очікує результатів від зустрічі з Путіним через півроку

Перед переговорами з Байденом Путін намагався жартувати. Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Президент Сполучених Штатів Джо Байден вважає, що реальні результати його зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним стануть зрозумілі щонайменше через шість місяців, але в цілому оцінив саміт позитивно.
Про це він заявив на прес-конференції за підсумками зустрічі в Женеві.
"Тон всіх наших зустрічей – це було позитивно. Не було такого зіткнення на зустрічних курсах... Тут не було перебільшених пристрастей... Ми повернулися, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими союзниками", – зокрема сказав Байден.
Крім того, за словами президента США, російський лідер Володимир Путін, на його думку, не прагне до нової Холодної війни.
Ми також повідомляли, що Байден і Путін не запросили один одного в гості .
Також нагадаємо, Кремль опублікував спільну заяву, в якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.
Своєю чергою Путін заявив, що на переговорах із Байденом не було жодної ворожості.
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