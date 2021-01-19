Расизм, плагиат, сексуальные домогательства. Что нужно знать о Джо Байдене

20 января состоится инаугурация 46 президента США Джо Байдена, который победил на президентских выборах в США 7 ноября. Что собой представляет новый хозяин Белого дома, читайте в материале сайта "Сегодня".

Семья

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Джо Байден – сын торговца подержанными автомобилями, чьи предки приехали в Америку из Северной Ирландии. Первым иммигрировал в Америку прапрапрадед по отцу Уильям Байден.

Байден стал вторым президентом-католиком после Джона Кеннеди. (Большинство христианского населения в США — протестанты.)

Прадед 46-го президента США – Эдвард Ф. Блюитт, был членом Сената Пенсильвании.

Джо Байден остался вдовцом в 1972 году, когда Нелия и их дочь Наоми погибли в автокатастрофе, а сыновья Бо и Хантер серьезные травмы. После этого сенатор от штата Дэлавер 36 лет подряд тратил три часа на поездку в оба конца из Вашингтона домой, в Уилмингтон, к двоим сыновьям и обратно в офис.

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Женат на Джилл Байден с 1977 года, во втором браке воспитывает дочь Эшли.

Личное

Не употребляет алкоголь, ссылаясь на своих сильно пьющих ирландских предков.

В детстве Байден сильно заикался, но после 20 смог устранить этот недостаток, декламируя поэзию перед зеркалом.

Джо Байдену 26. Фото: Instagram

Обвинялся в сексуальных домогательствах в мае 2020 года. Якобы Байден делал неприличные предложения одной из бывших сотрудниц по имени Тара Рид в 1993 году. Возразил, что не помнит такую.

Политика

Легенда гласит, что когда еще студентом-политологом юный Байден просил руки своей будущей жены Нейли Хантер, то на вопрос родителей о карьерных планах ответил, что хочет быть президентом.

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В результате Байден стал самым возрастным президентом Америки: 20 ноября ему исполнилось 78.

При этом он был одним из пяти самых молодых сенаторов США, будучи избранным в Сенат в 1972 году в возрасте 29 лет. Его избирательную кампанию тогда впервые возглавила родная сестра Валери.

Байден также установил исторический рекорд, выложив во время президентской кампании 582 миллиона долларов на телевизионную рекламу.

Дважды посещал Москву по приглашению советского руководства в 1979 и 1988 гг. Во время визитов встречался с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и главой советского МИДа Андреем Громыко.

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Сенатор Байден выступал против совместного обучения черных и белых учеников в школах и голосовал за войну в Ираке в 2003 году.

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В 2014 году Джо Байден входил в рейтинг наименее состоятельных чиновников США, где занял 577 место.

Главным достижением Байдена в должности вице-президента считается активное участие Байдена в выводе США из экономического кризиса 2008-2009 годов.

Впервые участвовал в президентской гонке против вечного "лузера" Майкла Дукакиса в 1988 году, но снял кандидатуру из-за обвинений в плагиате (использовал фрагменты речей других политиков) и лжи – привирал о своих успехах в колледже.

Вторая попытка была в 2008 году, но уже после первых праймериз политик отказался от соперничества с Хиллари Клинтон и Бараком Обамой.

Байден и Украина

Политик неоднократно посещал Украину с официальными визитами и заявлял о своей поддержке.

В июле 2009 года Байден с тогдашним президентом Виктором Ющенко договорились о создании украино-американской комиссии по стратегическому партнерству.

Если верить Байдену, именно после его звонка во время событий Революции достоинства Виктор Янукович бежал из Украины.

После начала российской агрессии резко осудил оккупацию Крыма и выступил за введение жестких санкций против Кремля. Не менее резко высказывался и в отношении российской агрессии на Донбассе.

Фото: president.gov.ua

Возглавил делегацию США на инаугурации пятого президента Украины Петра Порошенко.

Во время визита в Киев в 2014 заявил буквально следующее: "Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру".

Кроме того, широко известен "украинский скандал", в котором оказался замешан сын Байдена.

Во время предвыборной кампании обещал посодействовать Украине в получении летального оружия, если победит на выборах. Кроме того, нашей стране была обещана также экономическая поддержка.

Политические позиции:

Главный приоритет – здравоохранение .

. Выступает за сохранение санкций против России и против возвращения России к G7.

и против возвращения России к G7. Реформа общественного транспорта в городах с населением свыше 100 тыс. жителей.

в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Пообещал остановить строительство пограничной стены с Мексикой .

. Равенство ЛГБТ.

Законный доступ к абортам , но только на ранних сроках.

, но только на ранних сроках. Бесплатное обучение в колледжах для отпрысков семей с достатком меньше 125 тыс. долларов в год.

для отпрысков семей с достатком меньше 125 тыс. долларов в год. Введение высоких налогов для американцев с доходами свыше 400 тыс. долларов в год.

с доходами свыше 400 тыс. долларов в год. Против легализации марихуаны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп признался, что его не будет на церемонии инаугурации его преемника-демократа Джо Байдена. Таким образом, Дональд Трамп, нарушит древнюю традицию и за более чем 150 лет станет первым президентом США, который пропустит инаугурацию своего преемника, будучи живым.

Стоит отметить, что личная встреча двух президентов – уходящего и новоизбранного – является визуальным проявлением американской демократии, а также преемственности и мирной передачи власти.

Все подробности в спецтеме Инаугурация Джо Байдена

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