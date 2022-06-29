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Трамп планировал возглавить вооруженный штурм Капитолия – что известно

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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29 июня, 15:55
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Сам же бывший президент США все отрицает
Дональд Трамп виновник штурма Капитолия в 2021 году. Фото: коллаж "Сегодня"
Дональд Трамп виновник штурма Капитолия в 2021 году. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший президент США Дональд Трамп собирался возглавить вооруженный штурм Капитолия в 2021 году. Сам политик все отрицает, называя обвинения против него – "больными" и "мошенническими".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Кэссиди Хатчинсон, которая была главным помощником тогдашнего главы администрации Белого дома Марка Мэдоуза, передает Telegram-канал "Сегодня".

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Серьезное обвинение

Бывший президент США Дональд Трамп не только распорядился убрать магнитные рамки детекторов металла на входе в Капитолий 6 января 2021 года, когда митинг протеста перерос в вооруженное столкновение полиции с вооруженными сторонниками Трампа, захватившими здание Конгресса США. Якобы он еще и лично собирался возглавить бунт.

Позволил пронести оружие в Конгресс

После того, как по распоряжению Трампа служба безопасности прекратила досмотр собравшихся демонстрантов, им удалось пронести в здание Конгресса оружие, в том числе винтовки типа AR-15.

Напомним, что сторонники Трампа пошли на штурм Капитолия, чтобы сорвать собрание конгрессменов, которые в тот день должны были подтвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

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Требовал везти его в Капитолий

Также Хатчинсон сказала, что Трамп боролся с агентами секретной службы, которые пытались удержать проигравшего президента, когда тот рвался присоединиться к шествию своих сторонников. И когда его все-таки усадили в лимузин, 45-й президент вцепился мертвой хваткой в руль автомобиля, требуя везти его обратно.

Ближайшее окружение было в курсе

О готовящемся бунте якобы знали также Мэдоуз и адвокат Трампа Рудольф Джулиани. Сам Трамп все отрицает, называя обвинения против него – "больными" и "мошенническими".

Штурм Капитолия

  • 6 января 2021 во время утверждения Конгрессом результатов президентских выборов тысячи сторонников Трампа организовали штурм Капитолия, в результате чего заседание парламентариев было прервано. Это привело к беспорядкам и прорыву полицейского кордона перед Капитолием. В результате пятеро человек погибли, а в отношении самого Трампа начали процедуру импичмента.
  • Суд в Соединенных Штатах приговорил 49-летнюю женщину из Индианы к трем годам условно за участие в штурме Капитолия.
  • В США суд объявил приговор еще одному подозреваемому в штурме Капитолия. Судья уменьшил срок до восьми месяцев тюрьмы, потому что подсудимый сразу признал свою вину и не участвовал в насилии.
  • Виновник штурма здания Конгресса США (Капитолий) регулярно писал в соцсетях о том, что в отношении него проводят операции американские спецслужбы, и мог страдать от психического расстройства.

Ранее мы рассказывали, что бывший президент США Дональд Трамп делает резкие заявления относительно войны в Украине, начатой Российской Федерацией 24 февраля.

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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
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