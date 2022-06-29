Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Саміт НАТО у Мадриді ⚠ Загроза з Білорусі ⚡ Удар по ТЦ у Кременчуці Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Світові новини США

Трамп планував очолити озброєний штурм Капітолію – що відомо

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 червня, 15:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сам же колишній президент США все заперечує
Дональд Трамп винуватець штурму Капітолію у 2021 році. Фото: колаж "Сьогодні"
Дональд Трамп винуватець штурму Капітолію у 2021 році. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній президент США Дональд Трамп збирався очолити озброєний штурм Капітолію у 2021 році. Сам політик все заперечує, називаючи звинувачення проти нього – "хворими" та "шахрайськими".

Про це пише Reuters з посиланням на Кессіді Хатчінсон, яка була головним помічником тодішнього глави адміністрації Білого дому Марка Медоуза, передає Telegram-канал "Сьогодні".

Реклама

Серйозне звинувачення

Колишній президент США Дональд Трамп не лише розпорядився прибрати магнітні рамки детекторів металу на вході до Капітолію 6 січня 2021 року, коли мітинг протесту переріс у збройне зіткнення поліції зі озброєними прихильниками Трампа, які захопили будівлю Конгресу США. Начебто він ще й особисто збирався очолити бунт.

Дозволив пронести зброю до Конгресу

Після того, як за розпорядженням Трампа служба безпеки припинила огляд демонстрантів, що зібралися, їм вдалося пронести до будівлі Конгресу зброю, зокрема гвинтівки типу AR-15.

Нагадаємо, що прихильники Трампа пішли на штурм Капітолію, щоб зірвати збори конгресменів, які того дня мали підтвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах.

Реклама

Вимагав везти його до Капітолію

Також Хатчінсон сказала, що Трамп боровся з агентами секретної служби, які намагалися утримати президента, який програв, коли той рвався приєднатися до ходи своїх прихильників. І коли його таки посадили в лімузин, 45-й президент вчепився мертвою хваткою в кермо автомобіля, вимагаючи везти його назад.

Найближче оточення було в курсі

Про бунт, що готується, нібито знали також Медоуз і адвокат Трампа Рудольф Джуліані. Сам Трамп все заперечує, називаючи звинувачення проти нього – "хворими" та "шахрайськими".

Штурм Капітолію

  • 6 січня під час затвердження Конгресом результатів президентських виборів тисячі прихильників Трампа організували штурм Капітолію, внаслідок чого засідання парламентаріїв було перервано. Це спричинило заворушення і прорив поліцейського кордону перед Капітолієм. В результаті п'ятеро людей загинули, а стосовно самого Трампа розпочали процедуру імпічменту.
  • Суд у Сполучених Штатах засудив 49-річну жінку з Індіани до трьох років умовно за участь у штурмі Капітолію.
  • В США суд оголосив вирок ще одному підозрюваному у штурмі Капітолію. Суддя зменшив строк до восьми місяців в'язниці, тому що підсудний одразу визнав свою провину та не брав участі у насильстві.
  • Винуватець штурму будівлі Конгресу США (Капітолій) регулярно писав у соцмережах про те, що стосовно нього проводять операції американські спецслужби, і міг страждати від психічного розладу.

Раніше ми розповідали, що колишній президент США Дональд Трамп робить різкі заяви щодо війни в Україні, розпочатої Російською Федерацією 24 лютого.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
Допомога під час війни
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 29 червня
1
Особовий склад 35450
Особовий склад
2
Танки 1572
Танки
3
ББМ 3720
ББМ
4
Артилерія 781
Артилерія
5
Засоби ППО 103
Засоби ППО
6
РСЗВ 246
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 185
Гелікоптери
9
БПЛА 640
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2598
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Позивний “Космос”... Андрій Норов - капітан ЗСУ, заступник командира мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. На початку російського вторгнення організував оборону Київської ГЕС. Завдяки його вмілим діям було завдано суттєвих уражень противнику та зупинено просування на Київ. Загинув під обстрілом, рятуючи побратимів. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Нескорені
Андрій Покраса - 15-річний школяр, який нещодавно закінчив 9 клас. Допоміг українській армії у битві за Київ. Підліток проявив ініціативу, ставши коригувальником вогню артилерії, оскільки був найдосвідченішим пілотом дронів у своєму селі. Завдяки його точній аеророзвідці ЗСУ знищили кілька колон російської техніки, яка йшла на українську столицю.
Історія звитяги
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20035.99

Bitcoin Cash (BCH)

106.17

Binance Coin (BNB)

217.86

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

15.11

Litecoin (LTC)

52.04

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.92

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти