Трамп соврал в прощальной речи, но СМИ вывели его на чистую воду

45-й президент попытался приукрасить свои достижения на посту

В прощальной речи в качестве 45-го президента США Дональд Трамп несколько раз соврал, приукрашивая свои достижения на посту главы американской администрации.

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Об этом сообщает телеканал CNN.

"Трамп делал ложные заявления от первых часов своего президентства до последних. В финальной речи Трамп ложно заявил, что смог назначить "почти 300" судей. На самом деле он добился назначения в Верховный суд, районных и апелляционных судов 234 судьи", – сообщает телеканал.

Бывший глава государства также заявил, что количество сделанных им юридических назначений является "рекордным".

"На самом деле президент Джимми Картер назначил 261 судью, что составляло 39% вакантных на тот момент должностей, а для Трампа этот показатель – 27%", – утверждает CNN.

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Президент округлил свои 74,2 млн голосов на нынешних выборах в большую сторону – до 75 млн.

"Он похвастался, что это – рекордный показатель для действующего президента. Это правда, но он не упомянул, что Джо Байден получил на 7 млн голосов больше", – говорится в публикации.

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Кроме того, Трамп уверял, что серьезно сократил налоги.

"Это – неправда ни в пересчете на согласованные к инфляции доллары, ни как процент экономики", – резюмировал телеканал.

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Напомним, Трамп в прощальной речи решил напакостить Байдену, поэтому не упомянул ни 46-го президента, ни вице-президента Камалу Харрис.

Также напомним, Байден намерен отменить ряд указов Трампа.

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